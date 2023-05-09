Samanyolu Haber /Gündem / Ali Yeşildağ, Tayyip Erdoğan’ın en büyük sırrını açıkladı: Sara hastası /09 Mayıs 2023 22:54

Ali Yeşildağ, Tayyip Erdoğan’ın en büyük sırrını açıkladı: Sara hastası

Ali Yeşildağ 5’inci videosunda Tayyip Erdoğan’ın en büyük sırrını açıkladı. Tayyip Erdoğan’ın yıllardır sakladığı ve çok az kişinin bildiği sır, sara hastası olması ve nöbetler geçirmesi.

SHABER3.COM

Yeşildağ, bu sırrı bilenlerin Tayyip Erdoğan tarafından ne yaparlarsa yapsınlar mazur görüldüklerini, önlerinin hep açıldığını belirtiyor. Sırrın detaylarını ve sırrı bilenlerin isimlerini de tek tek açıklıyor.

Yeşildağ’ın anlattıklarına göre, Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’ni tercih etmesinden İngiltere Kraliçesi’nin ölüm törenine katılmamasına kadar Erdoğan’ın anlam verilemeyen pek çok davranışı bu hastalıkla ilgili.

HER ŞEY SARA HASTASI OLDUĞUNU GİZLEMEK İÇİN

Yeşildağ’a göre, Erdoğan’ın en büyük sırrı epilepsi hastası olması. Yeşildağ, hastalığı saklamak için alternatif hikayeler oluşturulduğunu ve bunların da kahramanlık amacıyla kullanıldığını anlatıyor.

Örneğin, Hasan Yeşildağ’ın Tayyip Erdoğan’ı öldürme planlarına karşı korumak için hapse girdi anlatısının gerçek ile alakası olmadığını, Yeşildağ’ın Erdoğan’a ilaçlarını vermek ve onun hizmetini görmek için yanında bulunduğunu açıklıyor. Sedat Peker çok sayıda cezaevi imkânı sunmuşken Pınarhisar cezaevinin tercih edilme sebebi de hastalığı üçüncü bir kişinin öğrenmesini engellemekmiş. Diğer cezaevlerinde koğuş sistemi varken, Pınarhisar’da iki kişilik koğuş var.

Oysa, 2009’da yazılan “Bir Liderin Doğuşu” kitabında, Hasan Yeşildağ’ın İsviçre’deki konsoloslukta Cengiz Alkan ve MİT görevlilerinin Erdoğan’ı cezaevinde öldürme planı yaptıklarını duyduğu ve onu korumak için cezaevine girdiği anlatılıyor.

Yeşildağ, Erdoğan’ın şov yapma imkânı varken Kraliçe 2’nci Elizabeth’in cenaze törenine katılmama sebebinin de bu hastalık olduğunu söylüyor. Törene korumalar olmadan gelinmesi talep edilmişti.

Erdogan ise yanından sırrını bilen birilerini bir an olsun bile ayırmıyor. Sırrını bilenlerin ise sırtı yere gelmiyor.

SIRRI BİLENİN SIRTI YERE GELMİYOR

Yeşildağ, bu sırrı az kişinin bildiğini ve bu kişilerin beş parasız olmasına rağmen Erdoğan’ın önlerini açmasıyla zengin olduklarını belirtiyor.

Erdoğan’ın eski şoförü ve sonradan milletvekili yapılan Ahmet Hamdi Samlı, yanından ayırmadığı ve koruma kadrosuna dahil ettiği ailesinden biri olan Ali Erdoğan, eski Bakanlar Çağatay Kılıç, Hayati Yazıcı ve Mustafa Varank, Hasan Dağcı, Hasan ve Zeki Yeşildağ, Mücahit Aslan ve eski Rize milletvekili ve Erdoğan’ın Ankara’da alt komsusu olan Abdulkadir Kart bu sırrı bilen isimler.

Tüm bu isimlerin zengin edildiği ve kusurları olsa da affedildiğini belirten Yeşildağ, Mustafa Varank için “oto sanayiden başka sanayi görmeyen adam ülkenin tüm teknoloji sanayisinden sorumlu yapıldı” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Yeşildağ, Tayyip Erdoğan’ın en büyük sırrını... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:32:54