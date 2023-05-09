Ali Yeşildağ, Tayyip Erdoğan’ın en büyük sırrını açıkladı: Sara hastası

Yeşildağ, bu sırrı bilenlerin Tayyip Erdoğan tarafından ne yaparlarsa yapsınlar mazur görüldüklerini, önlerinin hep açıldığını belirtiyor. Sırrın detaylarını ve sırrı bilenlerin isimlerini de tek tek açıklıyor.



Yeşildağ’ın anlattıklarına göre, Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’ni tercih etmesinden İngiltere Kraliçesi’nin ölüm törenine katılmamasına kadar Erdoğan’ın anlam verilemeyen pek çok davranışı bu hastalıkla ilgili.



HER ŞEY SARA HASTASI OLDUĞUNU GİZLEMEK İÇİN



Yeşildağ’a göre, Erdoğan’ın en büyük sırrı epilepsi hastası olması. Yeşildağ, hastalığı saklamak için alternatif hikayeler oluşturulduğunu ve bunların da kahramanlık amacıyla kullanıldığını anlatıyor.



Örneğin, Hasan Yeşildağ’ın Tayyip Erdoğan’ı öldürme planlarına karşı korumak için hapse girdi anlatısının gerçek ile alakası olmadığını, Yeşildağ’ın Erdoğan’a ilaçlarını vermek ve onun hizmetini görmek için yanında bulunduğunu açıklıyor. Sedat Peker çok sayıda cezaevi imkânı sunmuşken Pınarhisar cezaevinin tercih edilme sebebi de hastalığı üçüncü bir kişinin öğrenmesini engellemekmiş. Diğer cezaevlerinde koğuş sistemi varken, Pınarhisar’da iki kişilik koğuş var.



Oysa, 2009’da yazılan “Bir Liderin Doğuşu” kitabında, Hasan Yeşildağ’ın İsviçre’deki konsoloslukta Cengiz Alkan ve MİT görevlilerinin Erdoğan’ı cezaevinde öldürme planı yaptıklarını duyduğu ve onu korumak için cezaevine girdiği anlatılıyor.



Yeşildağ, Erdoğan’ın şov yapma imkânı varken Kraliçe 2’nci Elizabeth’in cenaze törenine katılmama sebebinin de bu hastalık olduğunu söylüyor. Törene korumalar olmadan gelinmesi talep edilmişti.



Erdogan ise yanından sırrını bilen birilerini bir an olsun bile ayırmıyor. Sırrını bilenlerin ise sırtı yere gelmiyor.



SIRRI BİLENİN SIRTI YERE GELMİYOR



Yeşildağ, bu sırrı az kişinin bildiğini ve bu kişilerin beş parasız olmasına rağmen Erdoğan’ın önlerini açmasıyla zengin olduklarını belirtiyor.



Erdoğan’ın eski şoförü ve sonradan milletvekili yapılan Ahmet Hamdi Samlı, yanından ayırmadığı ve koruma kadrosuna dahil ettiği ailesinden biri olan Ali Erdoğan, eski Bakanlar Çağatay Kılıç, Hayati Yazıcı ve Mustafa Varank, Hasan Dağcı, Hasan ve Zeki Yeşildağ, Mücahit Aslan ve eski Rize milletvekili ve Erdoğan’ın Ankara’da alt komsusu olan Abdulkadir Kart bu sırrı bilen isimler.



Tüm bu isimlerin zengin edildiği ve kusurları olsa da affedildiğini belirten Yeşildağ, Mustafa Varank için “oto sanayiden başka sanayi görmeyen adam ülkenin tüm teknoloji sanayisinden sorumlu yapıldı” dedi.