Ali Yeşildağ, WhatsApp yazışmalarını yayınladı: İzzet başkanım, iş tamam!

Ali Yeşildağ’ın paylaşımlarında telefon numaraları açık açık görülüyor. Sonu ‘1577’ ile biten telefonla yapılan mesajlaşmada Sinan Ateş’in fotoğrafını gönderen şahıs, “Reis bu fetöcü piç kaşınıyor. Ne zaman gereken yapılacak buna.” ifadeleri kullanılıyor.



0 532 563 1577 nolu telefondan gelen cevap mesajında, “Başkan sakin. Bu çakalın da ekibinin de kalemi kırıldı. Bekleyin sessizce ama sosyal medyadan giydirmeye devam. Bu çakala gereken yapılınca arkasında kimse duramaz. Az kaldı, bekleyin.” deniliyor.



Söz konusu mesajlaşmanın tarihi 19 Aralık olarak görülüyor. Cinayetten 11 gün önce…



0 532 168 30 30 numaralı telefonla yapılan bir başka mesajlaşmada ise İYİ Parti lideri Meral Akşener’le ilgili paylaşımlar yapılıyor. Akşener’le ilgili sosyal medyada paylaşımların yoğunlaştırılması isteniyor. 3030 numaralı hattı kullanan kişi, bu konuyala ilgili ‘sosyal medya ekibi’ kurulmasını istiyor. Ağır ifadeler kullanıyor: “Sürekli bu o… ilgili fetö üzerinden gündem çalışması yaptıralım.”



İZZET BAŞKANIM İŞ TAMAM!



Ali Yeşildağ’ın paylaştığı son WhatsApp ekran görüntüsü yine 3030’la biten telefondan. SÖz konusu hatta gönderilen mesajda, “İzzet başkanım iş tamam. Yatırmışlar uşaklar, ikisini de… Gerisi sizde.” deniliyor. ‘İzzet’ denilen kişi söz konusu mesajlara iki adet ‘Bozkurt’ selamıyla karşılık veriyor. Mesajın tarihi 30 Aralık; yani cinayetin işlendiği gün…



Mesajda geçen ‘İzzet başkanın’, MHP Milletvekili İzzet Ulvi Yönter olduğu tahmin ediliyor.



Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara’nın merkezi noktalarından Çukurambar’da beş kurşunla vurularak öldürüldü. Soruşturma kapsamında MHP ve Ülkü Ocaklarından çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un adı Sinan Ateş cinayetinde sıklıkla anılıyordu.