Samanyolu Haber /Gündem / Ali Yeşildağ, WhatsApp yazışmalarını yayınladı: İzzet başkanım, iş tamam! /09 Mayıs 2023 20:14

Ali Yeşildağ, WhatsApp yazışmalarını yayınladı: İzzet başkanım, iş tamam!

Erdoğan ailesi ve AKP’li bakanların yolsuzluk, rüşvet ve gasp suçlarını ifşa eden Ali Yeşildağ, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. MHP’li yöneticilere ait olduğu ileri sürülen WhatsApp mesajlaşmalarının görüntülerini paylaşan Ali Yeşildağ, “Sinan Ateş, bunların ne işler çevirdiğini bilen bir kardeşimizdi. Hayatta olsaydı; şimdi o da ifsalarda bulunacaktı. Bunu bildikleri için önce Fetö yaftası yapıştırdılar sonra da öldürdüler. Türkiye de olsak, bizde öldürülecektik.” ifadelerini kullanıyor.

SHABER3.COM

Ali Yeşildağ’ın paylaşımlarında telefon numaraları açık açık görülüyor. Sonu ‘1577’ ile biten telefonla yapılan mesajlaşmada Sinan Ateş’in fotoğrafını gönderen şahıs, “Reis bu fetöcü piç kaşınıyor. Ne zaman gereken yapılacak buna.” ifadeleri kullanılıyor.

0 532 563 1577 nolu telefondan gelen cevap mesajında, “Başkan sakin. Bu çakalın da ekibinin de kalemi kırıldı. Bekleyin sessizce ama sosyal medyadan giydirmeye devam. Bu çakala gereken yapılınca arkasında kimse duramaz. Az kaldı, bekleyin.” deniliyor.

Söz konusu mesajlaşmanın tarihi 19 Aralık olarak görülüyor. Cinayetten 11 gün önce…

0 532 168 30 30 numaralı telefonla yapılan bir başka mesajlaşmada ise İYİ Parti lideri Meral Akşener’le ilgili paylaşımlar yapılıyor. Akşener’le ilgili sosyal medyada paylaşımların yoğunlaştırılması isteniyor. 3030 numaralı hattı kullanan kişi, bu konuyala ilgili ‘sosyal medya ekibi’ kurulmasını istiyor. Ağır ifadeler kullanıyor: “Sürekli bu o… ilgili fetö üzerinden gündem çalışması yaptıralım.”

İZZET BAŞKANIM İŞ TAMAM!

Ali Yeşildağ’ın paylaştığı son WhatsApp ekran görüntüsü yine 3030’la biten telefondan. SÖz konusu hatta gönderilen mesajda, “İzzet başkanım iş tamam. Yatırmışlar uşaklar, ikisini de… Gerisi sizde.” deniliyor. ‘İzzet’ denilen kişi söz konusu mesajlara iki adet ‘Bozkurt’ selamıyla karşılık veriyor. Mesajın tarihi 30 Aralık; yani cinayetin işlendiği gün…

Mesajda geçen ‘İzzet başkanın’, MHP Milletvekili İzzet Ulvi Yönter olduğu tahmin ediliyor.

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara’nın merkezi noktalarından Çukurambar’da beş kurşunla vurularak öldürüldü. Soruşturma kapsamında MHP ve Ülkü Ocaklarından çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un adı Sinan Ateş cinayetinde sıklıkla anılıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Yeşildağ, WhatsApp yazışmalarını yayınladı:... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:52:00