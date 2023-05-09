Samanyolu Haber /Politika / Provokasyonlar sonrası seslendi: 'Karşımızdakiler korkunç şeyler yapmaya hazırlar' /09 Mayıs 2023 22:46

Provokasyonlar sonrası seslendi: 'Karşımızdakiler korkunç şeyler yapmaya hazırlar'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yönelik saldırıların ardından dikkat çeken bir video yayınladı.

SHABER3.COM

Seçimlere sayılı günler kala iktidarın muhalefete yönelik sert sözleri fiziki saldırılara dönüşmeye başladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yapılan ve onlarca yurttaşın yaralanmasına neden olan saldırı sonrası bugün de Sakarya'da bir saldırı gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇAĞRI

Yaşanan saldırıların ardından Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu videoya "İlk turda bitirelim" notunu düştü.

"İŞTE O ANDA..."

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar, ilk turda bu eşiği geçmek zorundayız.

İlk turda bitirecekse; mutlaka ama mutlaka bugünkü muhalefetin en çok milletvekili çıkaracak şekilde bitirmek zorundayız. En çok milletvekili sistemi hızlıca değiştirmek demektir.

Şu aşamada değiştirmek istediğimize odaklanın, değişimin kendisine değil; çünkü değiştirmek istediğimizi gönderdiğimizde hemen yeni sisteme geçeriz.

Bu işin üstesinden sadece sevgi ve şefkatle geçebilirsiniz. Öyle bir an gelir ki; durmanın verdiği acı, devam etmenin verdiği acıyı geçer. İşte o anda önünüzde bir eşik belirir. İlk turda bitirelim.

Biz muhalefet yapılabilen bir Türkiye kuracağız… Haydi, ilk turda bitirelim bu işi, sonra Bay Kemal’e ne dersen de. Hatta aç ağzını, yum gözünü, başım üstüne."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Provokasyonlar sonrası seslendi: 'Karşımızdakiler korkunç... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:33:01