Provokasyonlar sonrası seslendi: 'Karşımızdakiler korkunç şeyler yapmaya hazırlar'

Seçimlere sayılı günler kala iktidarın muhalefete yönelik sert sözleri fiziki saldırılara dönüşmeye başladı.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yapılan ve onlarca yurttaşın yaralanmasına neden olan saldırı sonrası bugün de Sakarya'da bir saldırı gerçekleşti.



KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇAĞRI



Yaşanan saldırıların ardından Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir video yayınladı.



Kılıçdaroğlu videoya "İlk turda bitirelim" notunu düştü.



"İŞTE O ANDA..."



Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:



"Karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar, ilk turda bu eşiği geçmek zorundayız.



İlk turda bitirecekse; mutlaka ama mutlaka bugünkü muhalefetin en çok milletvekili çıkaracak şekilde bitirmek zorundayız. En çok milletvekili sistemi hızlıca değiştirmek demektir.



Şu aşamada değiştirmek istediğimize odaklanın, değişimin kendisine değil; çünkü değiştirmek istediğimizi gönderdiğimizde hemen yeni sisteme geçeriz.



Bu işin üstesinden sadece sevgi ve şefkatle geçebilirsiniz. Öyle bir an gelir ki; durmanın verdiği acı, devam etmenin verdiği acıyı geçer. İşte o anda önünüzde bir eşik belirir. İlk turda bitirelim.



Biz muhalefet yapılabilen bir Türkiye kuracağız… Haydi, ilk turda bitirelim bu işi, sonra Bay Kemal’e ne dersen de. Hatta aç ağzını, yum gözünü, başım üstüne."

