Samanyolu Haber /Politika / Son anket: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 6 puan fark /09 Mayıs 2023 23:23

Son anket: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 6 puan fark

Saros Araştırma'nın 3-7 Mayıs tarihinde yaptığı araştırmaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'ın yaklaşık 6 puan önünde.

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Gerçek Gündem'in haberine göre kritik seçime 5 gün kala Saros Araştırma, son anketinin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Araştırma sonucuna göre Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma ihtimali var. Ancak seçimin kıl payı bir sonuçla ikinci tura kalması da mümkün.    

3-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette 8 bin 164 katılımcıya "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar ve 'oy kullanmayacağım' diyenler dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,48

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,96

Muharrem İnce: Yüzde 3,23

Sinan Oğan: Yüzde 2,33

Saros Araştırma'nın ankete ilişkin değerlendirmesinde "Araştırmanın hata payı baz alındığında seçimlerin ilk turda bitme ihtimalinin olduğu görülmektedir. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 49,5 ile yüzde 50,5 arasında bir oran alması beklenmektedir" denildi.
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