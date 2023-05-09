Erdoğan'dan muhalefete 'delikanlılık' tehdidi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, muhalefeti hedef aldı. Konuşmasında "Delikanlılık nasıl olur bilmiyorsanız, gelin buraya, Adanalı kardeşlerim size sözüyle, edasıyla size göstersin" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Eğer buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa bizi takip edin ki Adana'dan aldığımız ilhamla neler başardığımızı anlarsınız. Her gün yeni bir rezilliğine şahit olduğumuz koalisyon masasının böyle bir derdinin olmadığını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:



"Terör örgütü mensuplarını cezaevinden salma taahhüdünde bulunuyorlar. Tefecilere ülkenin kaynaklarını peşkeş çekme sözü veriyorlar. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere söz verdiklerinizi açıklayın. Siz önce sizleri destekleyen emperyalistlere hangi destek sözünü verdiğinizi açıklayın. Gençlerimizin geleceğini LGBT'cilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. CHP, LGBT'ci mi? İYİ Parti ve HDP LGBT'ci mi? AK Parti'ye, MHP'ye, LGBT'ci sızabilir mi? Aradaki fark bu. Her gün kırk kılığa bürünmeyin de delikanlı olun öğrenin. Milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da sandıkta öğretecek. Bunlara söylemek lazım delikanlılık nasıl olur gelin Adanalı kardeşim size göstersin. Buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa, bizi takip edin ki neler başardığımızı belki anlarsınız."



ÖNCE İMAMOĞLU'NA, ŞİMDİ DE KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da gerçekleştirdiği mitingte taşlı saldırı düzenlemiş ve çocuklar da dahil yaralanan yurttaşlar olmuştu. Bugün ise Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya mitingi sonrasında aracına taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı henüz 15 yaşında bir gencin yaptığı öğrenildi.