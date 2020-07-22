Samanyolu Haber /Gündem / Alman bilim insanları canlı konserde Covid-19’un yayılma şemasını inceleyecek /22 Temmuz 2020 11:01

Alman bilim insanları canlı konserde Covid-19’un yayılma şemasını inceleyecek

Bilim insanları, Covid-19'un kalabalık ortamlarda yayılmasının önlenmesi için neler yapılabileceğini anlamak için virüsün yayılma şemasını canlı bir konserde izleyecek

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Covid-19 pandemisi sırasında istihdamı korumak, çalışanların gelir kaybını azaltmak amacıyla birçok tedbir uygulamaya konuldu. Kısa çalışma konusunda kolaylık sağlanarak, 3.7 milyon işçiye mart-haziran döneminde genel sağlık sigortası primleri ile birlikte 14 milyar lira destek sağlandı.

17 Nisan’dan itibaren uygulamaya konulan ve 17 Ağustos’a kadar uzatılan işten çıkarma yasağı döneminde işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabiliyor. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere, günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği veriliyor. Nakdi ücret desteği aylık brüt 1.177 TL, net 1.168 TL olarak ödeniyor. Nakdi ücret desteği kapsamında nisan, mayıs, haziran aylarında yaklaşık 1.7 milyon işçiye 2.8 milyar lira tutarında ödeme yapıldı.
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