Alman subaya Rus ajanlığı suçlaması

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da Federal Savcılık, Alman ordusunun donanımından sorumlu Ekipman, Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Federal Dairesi'nde (BAAINBw) görevli bir kişi hakkında Rus istihbarat servisi için casusluk faaliyetleri yürüttüğü suçlamasında bulundu.



Federal Başsavcılık, Federal Mahkeme'de soruşturma hakiminin tutuklama emrinin ardından Alman vatandaşı Thomas H.'nin Çarşamba günü Koblenz'de tutuklandığını açıkladı. Şüphelinin evinin ve işyerinin de arandığı kaydedildi.



Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, ajanlık şüphesiyle tutuklanan Thomas H. adlı kişinin subay olduğunu açıkladı.



Thomas H.'nin geçen Mayıs ayından bu yana defalarca Bonn’daki Rus Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus Büyükelçiliği ile temasa geçerek iş birliği teklif ettiği kaydedildi. Federal Başsavcılık, şüphelinin bu temaslarla mesleki faaliyetleri hakkında bilgi paylaştığını belirtti.



BAAINBw, Federal Ordu'ya teçhizat ve silah temininin yanı sıra savunma teknolojisi tedariği, geliştirilmesi ve test edilmesinden de sorumlu. Federal Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin bir yorum yapmaktan kaçınarak soruşturmayı yürüten yetkililere işaret etti. Soruşturma, Federal Anayasayı Koruma Dairesi ve Askeri Koruma Teşkilatı'yla (MAD) yakın işbirliği içinde yürütülüyor.