Samanyolu Haber /Gündem / Verdiği oydan en çok pişman olan HDP, İYİ Parti ve AK Parti seçmeni /09 Ağustos 2023 22:08

Verdiği oydan en çok pişman olan HDP, İYİ Parti ve AK Parti seçmeni

Metropoll Araştırma'nın anketine göre HDP/YSP seçmeninin 26,2'si, İYİ Parti seçmeninin 24,8'i, Ak Parti seçmeninin ise 22,5'i son cumhurbaşkanı seçiminde verdiği oy nedeniyle pişmanlık duyuyor.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Metropoll araştırma şirketi, 15-19 Temmuz tarihleri arasında seçmenlere "Son cumhurbaşkanı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Toplam 1746 kişiyle yapılan ankette seçmenlerin verdiği cevaplara göre sırasıyla en çık HDP, İYİ Parti ve AK Parti seçmeni oy tercihi nedeniyle pişman.

Toplam seçmen sayısına oranlandığında "Evet pişmanım" diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu.

"Hayır pişman değilim" diyenlerin oranı ise 72,8 olurken, yüzde 4,8 ise "cevap/fikrim yok" dedi.

Anketin parti parti sonuçları şöyle:

- AK Parti seçmenlerinin yüzde 22,5'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 74,9'u "pişman değilim" dedi.     

- CHP seçmenlerinin yüzde 19,9'u "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 79,0'u "pişman değilim" dedi.

- MHP seçmenlerinin yüzde 20,9'u "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 77,7'si "pişman değilim" dedi.     

- İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 24,8'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 72,4'ü "pişman değilim" dedi.     

- HDP/YSP seçmenlerinin yüzde 26,2'si "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 72'ü "pişman değilim" dedi.     

- YRP seçmenlerinin yüzde 24,7ü "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 78,6'sı "pişman değilim" dedi.     

- TİP seçmenlerinin yüzde 20,8'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 75'i "pişman değilim" dedi.

- Zafer Partisi seçmenlerinin yüzde 37,1'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 62,9'u "pişman değilim" dedi.
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