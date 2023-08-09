Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da servis otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı /09 Ağustos 2023 21:57

İstanbul'da servis otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

İstanbul Havalimanı'nda çalışanları taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, servis otobüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kaza saat 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi, Ağaçlı Köy Yolu'nda meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan personeli taşıyan otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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