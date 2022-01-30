Samanyolu Haber /Dünya / Alman Yeşiller yeni eşbaşkanlarını seçti /30 Ocak 2022 14:42

Alman Yeşiller yeni eşbaşkanlarını seçti

Alman Yeşiller Partisi düzenlediği parti kongresinde yeni eşbaşkanlar olarak Omid Nouripour ve Ricarda Lang'ı seçti. Nouripour'un Almanya'ya 13 yaşında gelmiş göçmen asıllı birisi olması, 28 yaşındaki Lang'ın ise gençliği dikkat çeken ayrıntılar oldu.

Alman Yeşiller yeni eşbaşkanlarını seçti

Son seçimlerde yaptığı sıçramayla 2005’ten bu yana ilk kez koalisyon hükümetini kuran partiler arasında yer almayı başaran Alman Yeşiller Partisi bugün yeni eşbaşkanlarını seçti.

Yeşiller geleneksel olarak eşbaşkanlarının bir kadın ve bir erkekten oluşmasını sağlıyorlar. Bugün dijital olarak düzenlenen parti kongresi sonrası 46 yaşındaki Omid Nouripour ve 28 yaşındaki Ricarda Lang eşbaşkanlar olarak belirlendiler. İkili, partiyi 2018’den beri yöneten ve yeni hükümette bakanlık görevleri üstlenen Annalena Baerbock ve Robert Habeck’in yerini aldılar. Baerbock ülkenin yeni dışişleri bakanı olurken, Habeck şansölye (başbakan) yardımcısı ve ekonomi-iklim bakanı olmuştu.

İran’da doğan ve 13 yaşında Almanya’ya göç eden Nouripour, 2006’dan beri Federal Meclis’te görev yapan kıdemli bir Yeşiller siyasetçisidir. Daha önce partinin ulusal yönetim kurulu üyesiydi ve aynı zamanda dış politika sözcüsü olarak görev yaptı.

28 yaşındaki Lang, Yeşiller’in en genç lideri. Eylül ayında Federal Meclis’e seçilen Lang, partinin gençlik kanadında göreve başladı ve kadın meselelerinde sözcülüğünü yaptı. Partinin sol kanadının temsilcisi olarak görülüyor.

İki politikacı, partide popüler olan ve son yıllarda Yeşiller’in seçmen tabanını genişletmesini sağlayan Baerbock ve Habeck’in yerlerini doldurma zorluğuyla karşı karşıya. Ayrıca Yeşilleri muhalefet yerine iktidar koalisyonunun bir parçası olarak hareket edecek şekilde şekillendirmeleri gerekiyor.

“Baerbock, Habeck ve diğer Yeşiller liderlerinin dayanışmamıza ihtiyaçları var” diyen Nouripour, “ama aynı zamanda planlarını daha da geliştirmelerine yardımcı olacak akıllı ve kendine güvenen bir partiye ihtiyaçları var” dedi.
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