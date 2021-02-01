Samanyolu Haber /Dünya / Almanlar Söder’i başbakan istiyor /01 Şubat 2021 21:04

Almanlar Söder’i başbakan istiyor

Almanya'da, Türklerin de yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde, "NRW-Trends" adlı WDR programı adına bir anket yapıldı. Seçime katılma hakkı olanlar arasında yapılan ankette, "Almanya’nın başında kimi başbakan olarak görmek istersiniz?" sorusu soruldu. Yanıt dikkat çekti...

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CDU'nun başkanlığına seçilen Armin Laschet'in başbakanı olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde, kendi seçmenleri bile ona onay vermedi. Bu eyalettekilerin yüzde 56'sı, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder'i başbakan olarak görmek istediklerini söyledi. Ankete katılanların yüzde 37'si ise karşıt görüşteydi.

Söder'le Laschet arasındaki genel bir ankette ise, Hıristiyen Birlik Partili seçmenler yine Söder'den yana çıktı. Söder'in desteği yüzdre 74. Laschet'in ise yüzde 64 oranında. Her iki CDU/CSU'lu eyalet başbakanları da son aylarda popülaritesini artırmış durumda.
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