Samanyolu Haber /Dünya / Almanya: AB kararları 'nitelikli çoğunlukla' alınmalı /05 Ocak 2023 08:33

Almanya: AB kararları 'nitelikli çoğunlukla' alınmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nin kararlarının üye ülkeler tarafından artık bireysel bazda engellenmesini göze alamayacağını söyledi.

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Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen bir konferansta konuşan Baerbock, "Nitelikli çoğunluk (oylama yöntemi) hepimiz için daha adil sonuçlar doğurabilir. Etkin ve hızlı bir şekilde hareket edebilmeliyiz." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nde, bloğun herhangi bir kararı alabilmesi için oy birliği gerekiyor. Yani 27 üyenin tamamının lehte oy kullanması zorunluluğu bulunuyor. Herhangi bir ülkenin veto hakkını kullanması durumunda söz konusu karar kabul edilemiyor.

Alman Bakan, AB ülkelerinin çoğu zaman "aynı ifadeler üzerinde anlaşamadıkları için" bir basın açıklaması bile hazırlayamadıklarını aktardı.

Baerbock: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, insanlığa yapılan saldırılar

Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna işgaline de değinen Bakan Baerbock, bunun "insanlığa yapılan saldırılar" olduğunu söyledi.

Baerbock, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını şiddetle kınadı ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna'ya desteklerini kesmemeleri çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik hava saldırılarının Ukraynalıları geçim kaynaklarından mahrum etmekten başka bir amacı olmadığını vurgulayan Baerbock, "Rusya'nın saldırıları insanlığa yapılan saldırılardır." dedi.

Baerbock, "Geçen yıl bizi çok güçlü kılan Avrupa'nın birlikteliği yeni yılda korunmalı ve daha da geliştirilmelidir." diye konuştu.

Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği konusunda en ufak bir şüpheye yer bırakılmaması gerektiğini dile getiren Baerbock, "Çünkü desteğin azaldığına dair her işaret Putin'i cesaretlendiriyor." ifadesini kullandı.
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