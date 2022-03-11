Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye’yi ziyaret edecek

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, hükümetin olağan basın toplantısında, Scholz’un pazartesi günü Ankara’yı ziyaret edeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.







Büchner, Türkiye’nin diplomatik çabaları, Rusya ve Ukrayna arasında Antalya’da yapılan görüşme ile ilgili soru üzerine, “Tabii ki, Rusya’nın başlattığı bu savaşa sonlandırmayı amaçlayan tüm diplomatik çabaları destekliyoruz” dedi.





Büchner, Scholz’un programının detayları ve gündem maddeleri hakkında ayrıntı vermezken, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler nedeniyle, başbakanın programında son anda değişiklikler de olabildiğini sözlerine ekledi.