Samanyolu Haber /Dünya / Almanya bu sefer Katar'ın kapısını çaldı /29 Kasım 2022 14:27

Almanya bu sefer Katar'ın kapısını çaldı

Rusya'nın Avrupa'nın gazını kesmesinin ardından Almanya'nın alternatif kaynak arayışları devam ediyor. Daha önce Norveç ve Kanada ile görüşen Almanya sıvılaştırılmış doğalgaz alımı için Katar'la masaya oturdu.

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Katarlı doğalgaz şirketi QatarEnergy’nin CEO’su Saad al-Kaabi, şirketin 2026’dan itibaren en az 15 yıl boyunca Almanya’ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç etmek için ABD’li enerji şirketi ConocoPhillips ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre anlaşma kapsamında, her yıl iki milyon ton LNG, Katar’daki başlıca LNG üretim tesisi olan Ras Laffan’dan Almanya’nın kuzeyindeki LNG terminali Brunsbuettel’e sevk edilecek.

ConocoPhillips ile ortak düzenlenen basın açıklamasında Kaabi, “Almanya, Avrupa’daki en büyük doğalgaz pazarını temsil ediyor ve biz onların enerji güvenliğini desteklemekte kararlıyız” dedi. 
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