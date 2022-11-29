Samanyolu Haber /Gündem / Yamanlar Koleji mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret etti /29 Kasım 2022 14:25

Yamanlar Koleji mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret etti

Yamanlar Koleji mezunları Yamanlar’ın kuruluşunun 40. yılı münasebetiyle Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret etti.

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

Yamanlar Koleji mezunları Yamanlar’ın kuruluşunun 40. yılı münasebetiyle Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret etti. Ziyaretin görüntüleri Herkulnağme YouTube kanalında yayınlandı.

Ziyarette, Yamanlar Koleji mezunların duygularını yansıtan mesajı da okundu.

‘’Efendim,

Bizler Bozyaka’da tohumu atılmış, Akyazılı olarak neşv-u nema bulmuş, Yamanlar namıyla kemale ermiş nurlu bir ağacın bütün dünyaya saçılmış meyveleri olarak madden ve manen huzurunuzdayız!’

İfadeleri ile başlayan mesajda ‘O kutlu ağacın meyveleri olarak dünyanın dört bir tarafında toprağa düşüp, karanlıkları yaracağız ve bütün insanlığı sevgi ikliminde buluşturma hedefinde ilerleyeceğiz’ denildi.

Daha sonra Yamanlar Koleji’nin plaketi Hocaefendi’ye hediye takdim edildi.

Ziyaretten oldukça memnun olduğu gözlenen Hocaefendi, Yamanlar Koleji sevgisini anlattı. Ben de oranın hasretini içimde derinlemesine duyuyorum diyen Fethullah Gülen Hocaefendi, tahta kulübesinin bir aralık Yamanlar Koleji’nin yanına yapılmasının düşünüldüğünü ancak sonradan buna müsaade edilmediğini anlattı.
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Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

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