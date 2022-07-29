Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da büyüme sıfırlandı /29 Temmuz 2022 14:52

Almanya’da büyüme sıfırlandı

2022 yılı ikinci çeyreğinde Euro bölgesinde çeyreklik bazda büyüme yüzde 0,7 ile beklentileri aşsa da bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'da büyüme yüzde 0 oldu

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Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ile Bloomberg anketindeki yüzde 0,2'lik beklentinin üzerinde büyüdü. İlk çeyrek büyümesi yüzde 0,6'dan yüzde 0,5'e revize edildi. Yıllık büyüme de yüzde 4 ile yüzde 3,4 olan tahmini aştı.

Öte yananda, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya hız kesti. Almanya ekonomisi çeyreklik yüzde 0, yıllık yüzde 1,5 büyüme kaydetti. Beklentiler sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 1,8 seviyesindeydi.

İspanya ve İtalya, pandemi önlemlerinin kaldırılması sonrası turizmdeki artışın etkisiyle önceki üç aya göre ikinci çeyrekte sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 1 büyüme açıkladı. İlk çeyrekte sürpriz şekilde daralan Fransa'nın gayrisafi yurtiçi hasılası da yüzde 0,5’lik büyüme kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) genelinde çeyreklik bazda büyüme ise yüzde 0,6 oldu.

Enflasyonun temmuzda yüzde 8,9 ile rekor kırdığı Euro bölgesinde faiz artışları ve doğalgaz krizi nedeniyle yılın ikinci yarısında ekonominin resesyona girmesi bekleniyor.
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