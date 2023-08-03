Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da enflasyon hız kesti /03 Ağustos 2023 11:03

Almanya’da enflasyon hız kesti

Almanya’da yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 6,2 olarak ölçüldü.

SHABER3.COM

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin temmuz ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 6,2 arttı.

Ülkede bir önceki ayda enflasyon yıllık bazda yüzde 6,4 düzeyinde gerçekleşmişti.

Almanya'da enflasyon temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak ölçüldü.

Ülkede çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık bazda yüzde 5,5'e geriledi. Çekirdek enflasyon bir önceki ayda yüzde 5,8 düzeyinde gerçekleşmişti.

İstatistik Ofisi’nin açıklamasında ülkede gıda fiyatlarının, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 11 yükseldiği belirtildi.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artış bir önceki ayda yıllık bazda yüzde 13,7 olarak kaydedilmişti.
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