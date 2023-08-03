Rus petrolü Batı’nın tavan fiyatını geçti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Temmuz verilerine göre Ural petrolünün ortalama fiyatının varil başına 64,37 dolara yükseldi.







Rus petrolü bir yıl önce yani Temmuz 2022’de varil başına 78,41 dolardan alıcı buluyordu.

Ancak G7 ülkeleri bu yılın başında ambargo ve varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması getirdi. Ocak-Temmuz aylarında Ural Petrolü ortalama varil fiyatı 53,94 dolara geriledi.

Maliye Bakanlığı ayrıca Kuzey Denizi Tarihli (NSD, Brent karışımına karşılık geliyor) Temmuz ayında ortalama varil fiyatının 80,07 $ olduğunu bildirdi.





Geçen ay Rus petrolündeki indirim varil başına 15,7 dolardı. Haziran ayında Rus Ural petrolün ortalama varil fiyatı 55,28 dolardan alıcı buldu. Bir ayda Rus petrolünün fiyatı %16,4 arttı.





Rus petrolünün fiyatının Batı ülkeleri tarafından dayatılan tavanı aşmasına rağmen, piyasanın yeniden dengelenmesi yaptırımların uygulanmasının güçlendirilmesini engelleyebilir.

Suudi Arabistan'da azalan üretim zeminine karşı kıtlık beklentileri nedeniyle petrol fiyatları yeniden yükseliyor.





Rusya ise uygulanan ambargolar ve dayatılan tavan fiyattan dolayı petrol ihracatını azaltıyor. Rusya, petrol fiyatlarını yükseltmek ve dayatılan tavan fiyatı anlamsız kılmak için petrol ihracatı azalttı, ayrıca günlük petrol üretimini de 500 bin varil azalttı.





Rusya’nın teklifiyle OPEC Artı ülkeleri de dayatılan tavan fiyat politikasına karşı çıkarak Rusya’nın yanında yer aldılar ve belirli oranlarda petrol üretiminde kesintiye gittiler.