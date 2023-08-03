Enflasyon verileri sonrası Dolar 27 lirayı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon verileri sonrası dikkatler döviz kurları ve altın fiyatlarına odaklandı.





Serbest piyasada dün kapanışı 26,96 liradan yapan dolar, TL karşısında 27,02 liraya yükseldi. Euro 29,60 liradan işlem görüyor.





Altın fiyatları da ortalama yüzde 1,5 prim yaptı. Altın piyasasının kalbi konumundaki İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 1705, çeyrek altın 2 bin 785 liradan satılıyor.





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise güne yüzde 0,52 yükselişle 7.296 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,65 ile sigortacılık, tek kaybettiren ise yüzde 1,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.