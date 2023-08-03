Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü haber ajansı ve Elon Musk arasında ‘ödeme’ krizi /03 Ağustos 2023 10:43

Ünlü haber ajansı ve Elon Musk arasında ‘ödeme’ krizi

Fransız haber ajansı AFP'nin sosyal medya platformu X'e "haber telifi" için açtığı davaya Elon Musk'tan çok sert tepki geldi.

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Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Elon Musk’ın önceden Twitter olarak tanınan sosyal medya platformu X’e, haber içeriğinin dağıtımı için ödeme konusunda görüşmeyi reddettiği gerekçesiyle Paris’te dava açtığını açıkladı.

Fransa, 2019’da yürürlüğe koyduğu telif hakkı kuralı kapsamında büyük çevrimiçi platformların haberler için telif talep eden yayıncılarla görüşmelere başlamalarını zorunlu kılıyor. AFP, X platformunun telif hakları konusunda görüşme yapmayı açıkça reddetmesinden rahatsız olduğunu bildirdi.

Elon Musk ise X üzerinden paylaştığı mesajda AFP’nin hamlesini sert sözlerle eleştirdi. Musk, “Bu çok tuhaf. Reklam geliri elde ettikleri ve bizim para kazanmadığımız sitelerine trafik sağlamak için onlara ödeme yapmamızı mı istiyorlar?” dedi.

2021 yılında Fransa’nın rekabet kurumu, haber yayıncılarıyla görüşme kurallarına uymadığı için Google’a 500 milyon euro para cezası vermişti. Google, daha sonra AFP ve birkaç diğer önde gelen Fransız haber kuruluşu ile anlaşma yoluna gitmişti. Facebook da bazı Fransız yayıncılarıyla anlaşmalar imzalamıştı.

 
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