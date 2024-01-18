Almanya’dan Kiev’e bir sınırlama daha

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Almanya Federal Meclisi, merkez sağ CDU/CSU parti bloğunun Ukrayna'ya Taurus uzun menzilli füzeleri tedarik etme önerisini oy çokluğuyla reddetti.





FDP Milletvekili Nils Gründer, partisinin de füze tedarikinden yana olduğunu, ancak askerlerin endişeleri nedeniyle bu kararın alındığını belirtti.





Parlamentodan üç milletvekilleri Şansölye Olaf Scholz'u Taurus seyir füzelerini Ukrayna'ya devretmeye çağırmıştı. Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis'teki savunma politikası temsilcisi Sarah Nanni, Rus hava saldırılarına karşı en etkili savunmanın, Rusya toprakları ve Rusya'nın saldırılarını gerçekleştirdiği doğu Ukrayna'daki hedefleri bombalamak olduğunu söylemişti.





Taurus, savaş uçaklarından fırlatılan, menzili 500 km'ye kadar olan bir füzedir. Bu tür füzelerin komuta sığınakları veya mühimmat depoları gibi güçlü korunaklı hedeflere karşı son derece etkili olduğu düşünülmektedir.

Alman yetkililer şu ana kadar Taurus'u Ukrayna'ya tedarik etmeyi reddetti.





Bild'e göre, ilgili karar Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un "üst düzey ekip üyeleri" düzeyinde alındı. Alman yetkililerin Taurus'un Rusya topraklarına saldırı düzenlemek için kullanılmasından korktuğu iddia ediliyor.