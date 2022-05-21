“Almanya’dan Ukrayna’ya Gepard Sevkiyatı Temmuz’da”





Bir bakanlık sözcüsü, basında yer alan haberleri doğrulayarak Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile daha önce yaptığı görüntülü bir görüşmedeki taahhüdüne uyarak, Ukrayna’ya 15 Gepard tankı göndereceğini söyledi.Alman yetkililer, Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’ya destek vermekte yavaş kaldıkları eleştirilerinin ardından, Kiev’e ağır silahlar tedarik etme kararını ilk kez Nisan ayının sonunda açıklamıştı. Söz konusu ağır silahlar arasında Gepard hava savunma tankları da yer alıyor.Almanya ayrıca, Ukrayna’ya 7 otomatik havan topu sevketme vaadinde bulundu ve Ukrayna askerlerine bu silahların kullanımı için eğitim vermeye başladı.Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” kapsamında bir grup genç ile sohbet etti ve bu kapsamda dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu.Reuters’ın haberine göre, bir Alman hükümeti yetkilisi Gepard tanklarının Ukrayna’ya yeterli mühimmat ile birlikte sevkedileceğini söyledi.Rusya’nın başkent Kiev’i ele geçiremeyerek ülkenin doğu ve güneyinde saldırılarını yoğunlaştırmasından bu yana Ukraynalı yetkililer de müttefiklerinden ağır silah taleplerini daha da arttırdı.