Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Dışişleri Bakanı Donbas'a gitti /09 Şubat 2022 07:59

Almanya Dışişleri Bakanı Donbas'a gitti

İki günlük "dayanışma misyonu" için Ukrayna'ya ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock bugün ülkenin doğu sınırındaki Donbas'a gitti. Miğfer ve kurşun geçirmez yelek giyen Bakan Ukrayna'ya destek sözü verdi.

SHABER3.COM

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iki günlük Ukrayna ziyareti kapsamında bugün ülkenin doğu sınırındaki Donbas'a gitti. Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölge ile Rus ayrılıkçıların kontrolündeki bölge arasındaki sınırı ziyaret eden Baerbock, 2014-2015 yılında yaşanan ağır çatışmaların ardından bir hayalet şehir görünümüne bürünen Şirokine kasabasını da ziyaret etti.

40 dakikalık ziyaretinde miğfer ve kurşun geçirmez yelek giyen Almanya Dışişleri Bakanı'na Ukraynalı askerler eşlik etti. Baerbock bölgeye yaptığı ziyaretin kendisinde "karmaşık duygular" uyandırdığını söyledi. "İnsanlar bir gün içerisinde sahip oldukları her şeyi kaybettiler" diyen Almanya Dışişleri Bakanı izlenimlerini, "Yollarda oyuncaklar duruyor, evler yıkılmış. Bir zamanlar tatil beldesi olan bu bölge Avrupa'nın ortasındaki savaşın tanığı" sözleriyle anlattı. Ukrayna ile Rusya arasındaki ihtilafın sadece diplomatik yollardan çözülebileceğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, bölgeye ziyareti ile bir mesaj vermek istediğini ifade etti.

Normandiya Formatı mesajı

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nın (AGİT) gözlem misyonunun yerinde görevini yürütebilmesinin öneminde değinen Bakan, Almanya ve Fransa'nın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yaptığı Normandiya Formatı'nda ilerleme sağlanmasının da önemine dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı dün de başkent Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile bir araya gelmiş ve Ukrayna'ya destek sözü vermişti. "Ukrayna'nın yanındayız" diyen Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını reddetmesi konusunda ise açıklama yapmamıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, 2014 yılından bu yana Donbas'taki çatışmalarda en az 14 bin kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde kabul edilen Minsk Protokolü uygulanmazken Ukrayna ve Rusya birbirlerine ateşkes anlaşmasını ihlal etme suçlamasında bulunuyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Dışişleri Bakanı Donbas'a gitti Sonraki Haber >>

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

Bir çay vakası daha !

Bir çay vakası daha !

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Ağlama Anne

Ağlama Anne
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:55:56