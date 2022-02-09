Peker'in yaşadığı Abu Dabi'de bir otelin kral dairesine esrarengiz saldırı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de korkutan patlama: Alevler geceyi aydınlattı





Bir gökdelenin üst katının alevlere teslim olduğunun görüldüğü görüntülerde, patlama anı net şekilde görüldü.





GERÇEKTEN ROKETLİ SALDIRI MI?





Patlamanın ardından sosyal medyaya düşen kısa videoyu inceleyen uzmanlar, bu kısa videonun bir sonuca varmak için yeterli olamayabileceğini vurgulayarak şu tespitlerde bulundular. Patlamadan önce herhangi bir füze izinin görülmediğini, sonrasında ise binanın dışında füzenin girdiğine dair heryangi bir iz ve işaret yok. 3 farklı senaryo söz konusu olabilir:





1- Saldırı kameranın görüş açısında olmayan diğer taraftan yapılmış olabilir.



2- Patlamaya kral dairesinin içindeki bir bomba veya buna benzer bir patayıcı düzenek sebep olmuş olabilir.

3- Eğer roketli saldırı ise çok yeni bir silah sistei ile karşı karşıya olabiliriz.



Halktv'nin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gece saatlerinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu. Sosyal medya başta olmak üzere yerel kaynaklar, art arda meydana gelen iki patlamanın füzeyle gerçekleştirildiğini ve büyük bir ihtimalle terör saldırısı olduğunu öne sürdü.Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, art arda iki kez patlama sesi duyuldu. Yerel kaynaklar ve sosyal medyada saldırıların 'füzeyle' gerçekleştirildiği öne sürüldü. Halkın yaşadığı panik, cep telefonu kameralarına yansıdı.