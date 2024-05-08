Kulis: Özgür Özel ile Devlet Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?

Edinilen bilgiye göre görüşme MHP'nin isteği doğrultusunda baş başa gerçekleşti. Ancak, MHP lideri arzu etmesi halinde Özel’in ziyaret sonrası açıklama yapabileceğini vurguladı. Özel ise tek başına açıklama yapmayı uygun bulmadı ve grup toplantısında açıklama yapmayı tercih etti.





Özel, iddianame hazırlandıktan sonra kendisini pazartesi günü ziyaret eden Ayşe Ateş’in, cinayetin perde arkasında yaşananları ve iddianameyi kastederek, "Bahçeli’nin bu işlerden haberi olsaydı, bunlara izin vermeyeceğine inanıyorum. Devlet Bahçeli bu konuda çok sert. Demek ki bizim durumumuzu bilmiyor, olan bitenden de haberi yok" dediğini aktararak, "İki tane kızı var, onların durumunu üzüntüyle takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli’nin ise bu konuda yorum yapmadığı ifade edildi.





Görüşmede ayrıca başta 28 Şubat davasından yargılanan eski TSK mensupları olmak üzere hasta tutukluların durumunun da gündeme geldiği öğrenildi. Bahçeli’nin bu konuda olumsuz bir tutum içinde olmadığı ifade edildi.





CHP’liler ayrıca hasta ve siyasi tutuklular konusunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme talebinde de bulunacak.





"Hazır birinci partiyken işler yolunda gidiyorken, bir seçim yeni geride kalmışken, gelecek seçime daha zaman varken aday tartışması dostumuz tarafından iyi niyetle yapılsa da bazı kötü niyetliler tarafından kışkırtılmaya çalışsa da hiçbirimize faydası olmayan bir tartışmadır. CHP genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak CHP’nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, CHP’nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun."





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti.CHP liderinin Erdoğan’a da ilettiği, Türkiye’deki hak ihlalleri, emekliler, hasta tutuklulara ilişkin dosyaları Bahçeli’ye de ilettiği görüşme, CHP ve MHP kurmaylarının anlatımına göre "pozitif, verimli" bir havada gerçekleşti.CHP kurmaylarının verdiği bilgiye göre Özel, görüşmede, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve eşi Ayşe Ateş’in, mesajını da Bahçeli’ye iletti.CHP lideri Özel’in yerel seçimlerin ardından iktidar bloğu liderleri ile görüşmesi siyaset gündemini belirledi. Özel, Erdoğan’ın ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret ederek yaklaşık 45 dakika görüştü.CHP ve MHP kurmaylarına göre iki lider "pozitif etki yaratan, verimli, nezaket düzeyi yüksek bir görüşme" gerçekleştirdi.Özel, Erdoğan’a da ilettiği insan hakları ihlalleri, ekonomik kriz nedeniyle ezilen kesimler, atanmayı bekleyen öğretmenler, sorunlarına çözüm bekleyen meslek gruplarının sorunlarını Bahçeli’ye de bir dosya halinde iletti.BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın aktardığı kulis bilgisine göre, Özel’in gündeminde Sinan Ateş cinayeti de vardı.CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları konuşulmadı, ancak Özel, Ateş ailesinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CHP kurultayı öncesinde "Eski sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu’nun yerine Ekrem’e karşı Özgür derim" diye tercihini ortaya koyan Bahçeli, Özel’in genel başkanlığı sürecini de övdü.Edinilen bilgiye göre Bahçeli, "Kemal bey benim sınıf arkadaşımdı. Kendisini severim. Ama pek hareketli olmayan bir politika yürüttü. Sizinle birlikte CHP hareketlendi. Kapının önü gazeteci dolu. Bu durum, hareketi başlatana yarar" değerlendirmesinde bulundu.CHP lideri Özel’in iktidar bloğu liderleri ile yaptığı görüşmelerin siyasette bir "yumuşama, normalleşme" adımı olup olmadığı ve "siyasi iklimi" değiştirip değiştirmeyeceği tartışılıyor.Bu görüşmeler AKP ve MHP kanadında da "olumlu" adımlar olarak görülüyor. Ancak başta CHP olmak üzere muhalefet bloğu, yaşanan süreci "temkinli iyimserlik" olarak nitelendiriyor.Görüşme sonrasında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da bu ifadeyi kullananlardan.CHP’nin iktidarla "mücadele ve müzakere" yaklaşımını sürdüreceğini anlatan Günaydın, Özel’in Erdoğan’a sunduğu dosyaları Bahçeli’ye de ilettiğine dikkat çekerek partisinin pozisyonunu şöyle anlattı:"Bütün siyasi partilerle görüşen tek parti CHP. Dolayısıyla Genel Başkan’ın yalnızca Erdoğan’la görüşüp, diğerleriyle görüşmemesi doğru değil, bunları kırmak istiyor. Ana başlıkları Özgür bey sıralamış. Örneğin şunu da söylemiş; emekliliklerin sorunlarını birlikte çözelim. Biz, CHP önerge versin, arkasına takılın demiyoruz, CHP de MHP de, diğer partiler de önerge versin bu sorunları çözelim. Ayrıca, yargıda biriken sorunlar var, bunu çözelim. Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var, hep beraber katkı koyalım. Bütün bunları iletmiş."CHP ve muhalefet partilerine göre Özel’in yaptığı ziyaretlerin siyaset iklimini değiştirip değiştirmeyeceği, iletilen öneriler konusunda iktidarın atacağı adımlara bağlı.CHP’deki beklenti, Osman Kavala, Can Atalay ve Gezi tutukluları konusunda iktidarın olumlu yönde adım atması yönünde.Erdoğan-Özel görüşmesinden sonra iktidar kanadından gelen ilk somut adım ise belediyelerle ilgili oldu.Edinilen bilgiye göre iki liderin görüşmesinin ardından, CHP’nin "gölge bakan" olarak görevlendirdiği genel başkan yardımcıları, Türkiye’nin sıcak gündemine ilişkin konularda, görev alanlarına ilişkin bakanlarla görüşecek.Bu çerçevede, ilk görüşmenin CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki arasında yapılması planlanıyor.CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Özel’in siyasi parti liderlerine ziyaretleri devam edecek. Özel’in gelecek hafta İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelmesi, daha sonra DEM Parti’ye bir iade-i ziyaret yapması planlanıyor.Özel’e iade-i ziyarette bulunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise henüz randevu talebinde bulunulmadı.CHP kaynakları, Özel’in siyasi parti liderleri ile görüşme turlarının sürdüğüne işaret ederek, "Birkaç hafta sonra bir görüşme gerçekleşebilir" değerlendirmesinde bulunuyorlar.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise görüşme sonrasında grup toplantısında, görüşme başlıklarını açıkladı.Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı toplantının notlarıyla birlikte iki görüşmenin kaydının parti arşivine kaydedildiğini söyledi."Bahçeli'yle olumlu bir görüşme yaptığını" anlatan Özel, "Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimizi, kendisinin değerlendirmelerini memnuniyetle dinlediğimizi, tebriklerini kabul ettiğimizi paylaşabiliriz" dedi.Özel adaylık tartışmaları konusunda ise "Aday tartışmaları başlatmanın CHP’nin ivmesini düşürmek ona çelme takmaktan başka bir gayesi yoktur” dedi.Özel şöyle devam etti:Görüşmede karşılıklı hediyeleşme de oldu. CHP lideri Özel, tespih koleksiyonu olduğu bilinen Bahçeli’ye oltu taşından yapılma, gümüş imameli tesbih ve Manisalı olması nedeniyle mesir macunu hediye etti. Bahçeli ise üzerinde MHP amblemi olan kabartmalı tablo verdi.Görüşme devam ederken, liderlere eşlik eden grup başkanvekilleri de Bahçeli’nin özel kalem odasında bekledi.Edinilen bilgiye göre kurmaylar arasında Bahçeli’nin grup konuşmasında Özgür Özel’in Kavala açıklamasını eleştirirken "köstekli saat" göndermesinde bulunmasına ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.Konuşmalar sırasında, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın "yeleği"ne işaret eden MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan, bu yeleğe "köstekli saat"in yakışacağını belirtti.Adan, Bahçeli’nin köstekli saatlerinden birini kendisine hediye etmek için görüşünü soracağını söyledi. Görüşmenin ardından MHP’den olumlu yanıt geldi ve Bahçeli, üzerinde ismi yazılı olan bir köstekli saati Başarır’a hediye olarak gönderdi.