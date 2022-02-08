Samanyolu Haber /Gündem / Peker hakkında flaş iddia: Pasaportuna el kondu, ülke dışına çıkarılmıyor /08 Şubat 2022 16:16

Peker hakkında flaş iddia: Pasaportuna el kondu, ülke dışına çıkarılmıyor

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, suç örgütü lideri Sedat Peker'in pasaportuna el konulduğunu ve ülke dışına çıkmasına izin verilmediği iddia etti. Özdil'e göre Peker aynı zamanda 'dijital tecrit altında'.

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Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Yeniçağ TV'de Emre Kulcanay'ın sunduğu youtube canlı yayınında suç örgütü lideri Sedat Peker'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdil, Sedat Peker’in avukatı ile konuştuğunu belirterek Sedat Peker’in ailesiyle birlikte dijital tecrit altında tutulduğunu, pasaportuna el konularak başka bir ülkeye gitmesinin engellendiğini öne sürdü.

‘PASAPORTUNA EL KOYULDU’
Peker’in açıklama yapmaması hakkında konuşan Özdil, "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan görüşmeler neticesinde -artık Türkiye ne dedi, ne verdi onu bilemeyiz ama- Sedat Peker ve ailesinin şu anda bir 'dijital tecrit'e alındığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Sedat Peker'in avukatı bunu söylüyor. Ben de kendisine sordum, avukatına, bunu anlattı. Nedir bu dijital tecrit? Demişler ki, "Kardeşim sen şu anda tweet atmayacaksın. Sen şu anda video doldurmayacaksın. Pasaportuna da el koymuşlar. Ben buradan çıkayım, başka bir ülkeye gideyim de diyemez” dedi.

‘PEKER’İN HUKUKİ HAKLARI TAKİP EDİLMELİ’
Sedat Peker’in hukuki haklarının takip edilmesi gerektiğini savunan Özdil, “Kim olduğuna değil ne söylediğine bakmak lazım. Dolayısıyla nasıl bugün Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, Çetin Doğan'ın, Sedef Kabaş'ın, en son haklarında tutuklama kararı çıkarılan Barış Pehlivan gibi gazeteci arkadaşlarımızın nasıl hukuki haklarını, anayasal hakları gereği takip ediyorsak Sedat Peker'in de hukuki haklarının takip edilmesi lazım. Kim tarafından? Hem bağımsız medya hem de muhalefet tarafından. Yapılıyor mu? Yapılmıyor... Neden yapılmıyor? Asıl üzerinde durulması gereken konu bu” ifadelerini kullandı.

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