Almanya: Tek dozluk Johnson&Johnson aşısını isteyen yetişkinler olabilir

The Guardian'da yer alan habere göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn tek dozluk Johnson&Johnson aşısı olan herkesin olabileceğini söyledi. Spahn, Johnson&Johnson'ın ABD'deki kullanımında tespit edilen "aşırı derecede düşük kan pıhtısı riskini" de hatırlatarak, bu riskten haberdar olan kişilerin aşıyı olmaya karar verebileceğini belirtti.







Almanya'nın aşı düzenleyici kurumu, Johnson&Johnson aşısının 60 yaş ve üzerinde kullanımını tavsiye etmişti. Almanya Sağlık Bakanı, ABD'den 10 milyon doz J&J aşısı haziran ayında geldiğinde, 60 yaş üstünün çoğunun zaten aşılanmış olacağını söyledi.





Almanya'da Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Moderna aşıları da uygulanıyor.