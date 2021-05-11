Samanyolu Haber /Sağlık / Almanya: Tek dozluk Johnson&Johnson aşısını isteyen yetişkinler olabilir /11 Mayıs 2021 09:39

Almanya: Tek dozluk Johnson&Johnson aşısını isteyen yetişkinler olabilir

Almanya, Johnson&Johnson'ın geliştirdiği tek doz Koronavirüs aşısının her yaş grubundan yetişkine açık olacağını duyurdu.

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The Guardian'da yer alan habere göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn tek dozluk Johnson&Johnson aşısı olan herkesin olabileceğini söyledi. Spahn, Johnson&Johnson'ın ABD'deki kullanımında tespit edilen "aşırı derecede düşük kan pıhtısı riskini" de hatırlatarak, bu riskten haberdar olan kişilerin aşıyı olmaya karar verebileceğini belirtti. 

Almanya'nın aşı düzenleyici kurumu, Johnson&Johnson aşısının 60 yaş ve üzerinde kullanımını tavsiye etmişti. Almanya Sağlık Bakanı, ABD'den 10 milyon doz J&J aşısı haziran ayında geldiğinde, 60 yaş üstünün çoğunun zaten aşılanmış olacağını söyledi. 

Almanya'da Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Moderna aşıları da uygulanıyor. 
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