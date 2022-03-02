Almanya Ukrayna‘dan 100 binden fazla sığınmacı bekliyor

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan kaçanların sayısının yüksek olmasına rağmen Almanya'ya büyük bir göç dalgası beklemediğini açıkladı.







DW Türçe'de yer alan habere göre bir BAMF yetkilisi Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) verdiği demeçte, Polonya ve Romanya'ya işaret ederek, "Ukrayna'ya komşu ülkelerin sığınmacıları kabul etmekte istekli olması, savaştan kaçan sığınmacıların büyük bir bölümünün bu ülkelerde kalkacağına işaret ediyor" dedi.





Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği Genel Müdürü Gerd Landsberg de Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda Almanya'ya 100 binden fazla sığınmacı gelebilir" ifadelerini kullandı.





Federal Göç ve Mülteciler Dairesi yetkilisi şu ana kadar Almanya'ya Ukrayna'dan az sayıda sığınmacı geldiğini ve bu kişilerin çoğunun da Almanya'da akrabaları olduğunu belirtti. Almanya'da 235 bin Rus ve 135 bin Ukrayna vatandaşının yaşadığı belirtiliyor.





Eyaletler sığınmacıları almak konusunda istekli

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin eyalet yönetimleri ile Ukraynalı sığınmacıların dağılımı konusunda yakın çalıştığı ve "eyaletlerin sığınmacıları almak konusunda gösterdiği istek nedeniyle" konaklama konusunda sıkıntı olmasını beklemedikleri belirtildi.





Gerd Landsberg ise yerel yönetimlerin de sığınmacılarla ilgili hazırlıklarını yaptığını ve bu konudaki masrafların eyalet yönetimleri ve federal hükümet tarafından karşılanacağı belirtti.





350 bin Ukraynalı Polonya'ya geçti

Rus işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya 350 bin kişinin geçtiği bildiriliyor. Polonya İçişleri Bakan yardımcısı Maciej Wasik sadece son 24 saatte 100 bin kişinin sınırı geçtiğini belirterek, Perşembe gününden bu yana ülkeye 350 binden fazla sığınmacının geldiğini kaydetti.



