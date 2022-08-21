Almanya'da 70 yıl sonra bir ilk: Enflasyon çift haneye çıkabilir

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, sonbaharda enflasyonun çift haneli sayılara çıkabileceği tahmininde bulundu.







Rheinische Post gazetesine konuşan Nagel, hükümetin enflasyonu kontrol altına alabilmek için aldığı önlemler kapsamındaki iki uygulamanın sona erecek olmasının fiyatları yeniden yukarı taşıyacağına dikkat çekti.





İNDİRİMLİ BİLET UYGULAMASI BİTİNCE ENFLASYON ARTACAK

Benzin ve dizel yakıtlara uygulanan vergide yaz ayları için kesinti yapan hükümet, toplu taşımada da üç aylık indirimli bilet kampanyasına gitmişti. Nagel bu iki uygulamanın da sona erecek olmasının enflasyon oranını yaklaşık bir puan artıracağını belirtti.





Almanya’da doğal gaz tedarikçilerinin Ukrayna’daki savaş nedeniyle yükselen maliyetlerden ötürü artan yükünün hafifletilmesi için gaz fiyatlarına kilovatsaat başına 2,4 cent katkı payı eklenecek. 1 Ekim itibarıyla uygulanacak bu artışın, Kasım ya da Aralık ayında hane halkının gaz faturalarına yansıması bekleniyor. Ekonomistler, getirilen katkı payının enflasyonu da daha yukarı çekmesinin beklendiğini belirtmişti. Katkı payının açıklanmasının ardından hükümet, bu uygulamanın vatadandaşın cebine etkisine azaltmak için doğal gaz tüketimindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürüleceğini açıklamıştı.





“SONBAHARDA YÜZDE 10’LUK ENFLASYONLA KARŞILAŞABİLİRİZ”

“Gaz için katkı payı geliyor. Buna karşılık gazdan alınan KDV’nin azaltılmasıysa fiyatları düşürecektir” diyen Merkez Bankası Başkanı Nagel, “Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, sonbahar aylarında yüzde 10’luk bir enflasyon oranıyla karşılaşmamız mümkün” dedi.





Almanya’da çift haneli enflasyonun en son yaklaşık 70 yıl önce görüldüğünü söyleyen Nagel, 1951’deki enflasyon oranının yüzde 11 olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı. Nagel, Almanya’da enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 6 seviyesinde olmasını beklediğini ifade etti.





AVRUPA MERKEZ BANKASINA FAİZ YÜKSELT ÇAĞRISI

Nagel ayrıca, Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) faiz oranlarını daha da artırması için çağrıda bulundu. “Orta vadedeki enflasyon beklentilerini yüzde 2’de tutmak çok önemli. Avrupa Merkez Bankası’nın gerekli para politikası önlemlerini alacağından eminim” dedi.





Avrupa Merkez Bankası, olası faiz artışı konusundaki kararını 8 Eylül’deki toplantıda verecek. Avrupa Merkez Bankası geçen ay faiz oranlarını 50 baz puan artırmıştı. ECB böylece 11 yıl sonra ilk kez faiz artırmış oldu.