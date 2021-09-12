Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da bu hafta aşı seferberliği var /12 Eylül 2021 14:53

Almanya'da bu hafta aşı seferberliği var

Almanya’da yüzde 62 oranında kalan Koronavirüs’e karşı aşılama oranı, kışa doğru vakaların artmasına dair endişeler doğuruyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir hafta sürecek Covid aşılama kampanyası boyunca vatandaşların aşı olmaya gitmesi için çağrı yaptı. 

Almanya’da bu hafta boyunca camilerde, mağazalarda, futbol sahalarında aşılama programı başlayacak. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık podcast yayınında “Aşı yaptırmak hiç bu kadar kolay, hızlı olmamıştı” dedi ve Almanya’da yaşayanların bir hafta boyunca randevu almadan aşı yaptırabileceğini söyledi. Merkel, “Sonbaharı ve kışı atlatabilmek için daha fazla insanı aşı olmaya ikna etmeliyiz. Sizden kendinizi ve başkalarını korumanızı, aşı olmanızı istiyorum” dedi.
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