Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da çocuk istismarı şoku: 56 kişiye işlem yapıldı, itiraflar peşi sıra geldi /04 Aralık 2020 10:48

Almanya'da çocuk istismarı şoku: 56 kişiye işlem yapıldı, itiraflar peşi sıra geldi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki 33 şehirde 41 konutta yapılan aramaların ardından çocuk pornografisi bulundurmak ve dağıtmak suçlamasıyla 56 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

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Köln Savcılığının yürüttüğü operasyonda, internet üzerinden suç işledikleri belirlenen ve konutlarına baskın düzenlenerek haklarında işlem yapılan zanlıların suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

Savcılığın operasyonun düğmesine Amerika merkezli Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezinin (NCMEC) verdiği bilgilerin ardından bastığı kaydedildi. Merkezin çocuklara karşı işlenen suçlarla ilgili rapor hazırlayıp yetkililere bildirdiği bilgisi paylaşıldı.

Son yıllarda Almanya çapında düzenlenen çocuk istismarı ve çocuk pornografisi operasyonlarında büyük artış olduğu belirtildi.

Bergisch Gladbach merkezli operasyonda çocuk pornografisinin dağıtılıp bulundurulmasının yanı sıra, çocuk istismarı şüphesiyle haziran ayı sonunda 30 binden fazla şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Çocuk tacizi şüphesiyle sadece KRV eyaletinde ağustos sonu itibarıyla 80'den fazla şüpheli soruşturulmuş, bir kişi gözaltına alınıp 8 kişi tutuklanmıştı.
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