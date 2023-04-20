Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Cuma sabahı tüm trenler duracak /20 Nisan 2023 07:55

Almanya'da Cuma sabahı tüm trenler duracak

Almanya'da yüksek enflasyon karşısında yüzde 12 zam talep eden demiryolu çalışanları Cuma günü ülke genelinde greve gidiyor. Ayrı bir grev ise üç havalimanındaki uçuşları etkileyecek.

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Almanya'da ulaşım sendikası EVG'nin grev çağrısı üzerine Cuma sabah saatlerinde hiçbir tren sefer yapamayacak.

Grev kapsamında demiryolu çalışanları Cuma günü sabah saat 03.00 ile saat 11.00 arasında sekiz saatliğine iş bırakacak.

EVG temsilcisi Cosima Ingenschay, "Ülkedeki tek bir tren bile işlemeyecek" dedi. Ingenschay, yeni grevin "tek" sorumlusunun maaş müzakerelerinde "yapıcı" davranmayan yönetimin olduğunu belirtti.

Söz konusu sendika, Deutsche Bahn (DB) dâhil yaklaşık 50 ulaşım şirketinden 230 bin civarında işçiyi temsil ediyor. EVG, yapılmasını talep ettikleri yüzde 12'lik zammın, çalışanlara "ciddi şekilde artan mali yükle" mücadelelerinde yardımcı olmasını umduklarını ifade etti. Sendikanın talep ettiği zam, maaşlarda en az 650 euro artış yapılmasını öngörüyor.

Yüzde 5 zam ve tek seferlik bonusa ret

Sendika, 27 ay içinde iki aşamada yüzde 5 zam yapmayı ve tek seferlik 2 bin 500 euro "enflasyon bonusu" ödemeyi öneren Deutsche Bahn'ın bu teklifini reddetmişti. EVG ve Deutsche Bahn arasındaki müzakereler önümüzdeki hafta devam edecek.

Almanya'da Mart ayında enflasyon yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçti. Tüketici fiyatlarındaki artışta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen enerji fiyatları önemli bir rol oynuyor.

Başkent Berlin'deki ana tren garının önünde gazetecilere açıklamada bulunan Sendika temsilcisi Ingenschay, gerçekleştirecekleri "uyarı grevinin" amacının, "iş verenleri masaya mantıklı teklifler getirmeye teşvik etmek" olduğunu söyledi. Ingenschay, "Bu gerçekleşmezse, o zaman biz de daha da büyük grevler düşünmek zorunda kalacağız" diye ekledi.

Almanya'da geçen ayın sonunda EVG ve ülkenin en büyük ikinci sendikası Verdi öncülüğünde gerçekleştirilen büyük çaplı grevde demiryolu trafiği felç olmuştu.

Deutsche Bahn'ın insan kaynakları departmanının yöneticisi Martin Seiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek grevi "tamamen boş ve gereksiz" bir eylem olarak tanımladı.

EVG'yi "orantısız" davranmak ve "sadece kaos peşinde olmakla" suçlayan Seiler, grevin özellikle de uzun mesafeli tren seferlerini vuracağını ve söz konusu eylemin etkisinin grev bittikten sonra da devam edeceğini söyledi.

Havalimanlarında da grev var

Almanya'daki üç havalimanında ise Perşembe ve Cuma günleri bir başka grev kapsamında iş bırakılacak. Verdi dün yayımladığı açıklamada Düsseldorf, Hamburg ve Köln-Bonn havalimanlarındaki güvenlik çalışanlarına söz konusu günlerde greve gitmeleri için çağrıda bulundu. Sendika, Perşembe ve Cuma günleri bu havalimanlarından hiçbir uçağın kalkamayacağı anlamına geldiğini belirtti.
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