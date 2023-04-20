Almanya'da Cuma sabahı tüm trenler duracak

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Havalimanlarında da grev var

Almanya'daki üç havalimanında ise Perşembe ve Cuma günleri bir başka grev kapsamında iş bırakılacak. Verdi dün yayımladığı açıklamada Düsseldorf, Hamburg ve Köln-Bonn havalimanlarındaki güvenlik çalışanlarına söz konusu günlerde greve gitmeleri için çağrıda bulundu. Sendika, Perşembe ve Cuma günleri bu havalimanlarından hiçbir uçağın kalkamayacağı anlamına geldiğini belirtti.