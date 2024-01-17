Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Trump endişesi büyüyor /17 Ocak 2024 09:31

Almanya'da Trump endişesi büyüyor

Trump'ın Iowa'daki ön seçimleri açık ara kazanması Almanya'da dış politika uzmanlarını endişelendirdi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi adayların yarıştığı ön seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre Eski Başkan Donald Trump'ın oyların yüzde 51'ini alarak birinci gelmesi, Almanya'da dış politika uzmanları tarafından endişeyle karşılandı.

İktidar ortağı Yeşiller Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Agniezka Brugger, Salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Iowa'daki sonucun "Donald Trump'ın giderek artan aşırı nefret söylemi ve hakkında yürütülen çok sayıda davayla bile Cumhuriyetçi Parti'ye hakim olduğunu" gösterdiğini dile getirdi. Brugger, birçok Cumhuriyetçi'nin de uzun zamandan beri Trump'ın "anti-demokratik tutumunu" benimsediğini ileri sürdü.

"Avrupa için de tehlikeli"

Cumhuriyetçi Parti'nin büyük bölümünde görülen izolasyonizmin (kendini diğer ülkelerin sorunlarından ve dünya politikasından uzak tutma), Avrupa güvenliği için de tehlike oluşturacağı uyarısında bulunan Brugger, bu nedenle Almanya'nın Rusya ile savaşan Ukrayna'ya, "daha güçlü ve uzun vadeli önemli destek sinyalleri" göndermesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) özellikle dış politika ve güvenlik politikaları konularında hareket kabiliyetini ve egemenliğini hızla güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, bu hususun çok daha önemli olduğunu ifade etti.

"Almanya ikinci Trump dönemine hazırlıklı olmalı"

Öte yandan ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Dış Politika Uzmanı Norbert Röttgen, Almanya'yı olası bir ikinci Trump dönemine hazırlıklı olmaya çağırdı. Tagesspiegel gazetesine konuşan Röttgen, "Beklenen sürpriz gerçekleşmedi. Şimdi Alman hükümeti Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüne eskisinden daha yoğun bir şekilde hazırlanmalıdır" dedi. Deneyimli siyasetçi, ikinci bir Trump dönemine hazırlanmanın aynı zamanda Ukrayna'nın ABD yardımı olmadan da Rus saldırılarına karşı kendini savunabilmesi için Avrupa'nın savunma üretimini artırması gerektiği anlamına geldiğini belirtti. CDU'lu dış politika uzmanı Avrupa'nın özgürlüğünün buna bağlı olduğunu vurguladı.

Iowa eyaletinde Pazartesi günü yapılan ön seçimlerden Trump yüzde 51 oy alarak galip çıkarken, en yakın rakibi olan Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 21, Eski ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olan diğer rakibi Nikki Haley ise yüzde 19 oy oranında kalmıştı.
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