2023 yılının en kötü kelimesi





AfD kelimeyi uzun süredir kullanıyor

Correctiv'in ifşaatlarından beri Almanya'da bu gizli toplantı hakkında ve dolayısıyla "tersine göç" kavramına dair geniş bir tartışma yürüyor. Aşırı sağcılar ise bu kelimeyi uzun süredir kullanıyor. Jüri Sözcüsü Constanze Spieß "2016'dan beri sağ gruplar, göç araştırmalarından köklenen kelimeyi ideolojik olarak gasp etmeye ve anlamını dönüştürmeye çabalıyor" diyor.