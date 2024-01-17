'İşe yaramayacağını, biliyorum ama Erdoğan'ı uyarmak isterim'

'KARAR VERECEK KİŞİ ERDOĞAN OLACAK'





T24 yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı 'eleştirirken' kullandığı "Acaba şehitlerimizin dökülen kanlarının gerekçesini, feryat figan eden analarımızın gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mıdır? Sen yanlış mahkeme kararının derdindesin biz aziz vatanın derdindeyiz. Sen ve senin gibiler PKK hukukunun kafesindesiniz biz Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş ve istiklal hukuku peşindeyiz" ifadesini köşesine taşıdı."Böylesine tam olarak 'dam üstünde saksağan vur beline kazmayı' demek bir Anadolu geleneğidir. Şehitlerin dökülen kanları ve feryat figan eden anaların gözyaşlarıyla, AYM'nin Can Atalay kararının ne alakası var?" diye soran gazeteci, şöyle devam etti:"Bahçeli, AYM kararının uygulanmamasını ve Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararının TBMM'de okunmasını da istiyor. TBMM Başkanı'nın bu isteğe ne kadar dayanabileceğini bugünden söylemek zor.Belki de Numan Kurtulmuş'un dayanma gücünden daha çok Erdoğan'ın dayanma gücünden söz etmek daha doğru olabilir. Kurtulmuş'un, Erdoğan'ın kararına itiraz edecek 'özgül ağırlığının olmadığını' söylemek siyaseten yanlış olmaz.Bu kararı Erdoğan verecek ve büyük ihtimalle yerel seçime daha kısa bir zaman kala bunu yapacak ki kopacak gürültüyü kutuplaştırma için kullanabilsin. Kısacası, Yargıtay marifetiyle Anayasal düzene karşı kalkışılan darbenin yeni bir aşamaya geçmesine karar verecek kişi Erdoğan olacak.Erdoğan, iktidarını borçlu olduğunu düşündüğü ortağının, 12 Eylül'e giden süreçte hangi rolleri oynadığını, kimin değirmenine nasıl su taşıdığını hatırlayacak yaşta. İşe yaramayacağını, beni dinlemeyeceğini elbette biliyorum ama Erdoğan'ı uyarmak isterim ki ortağının kendisini sürüklemek istediği yol yol değil, çıkmaz sokak. (...)"