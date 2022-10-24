Almanya'daki 'ekonomi' eylemine 24 bin kişi katıldı

Almanya’da altı kentte hayat pahalılığına, enflasyona ve silahlanmaya karşı cumartesi günü gerçekleştirilen gösterilere 24 bin kişi katıldı. Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) ve Eğitim ve Bilim Sendikasının (GEW) aktif olarak başını çektiği, ATTAC, Campact, BUND, Finanzwende, Greenpaece, Volkssolidarität gibi sosyal kurumlar ve çevre örgütlerinin de desteklediği eylemler yerellerde, farklı sendika şubeleri tarafından da desteklendi.Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yaz aylarından bu yana Almanya’nın değişik kentlerinde yapılan eylemlere ilk kez sendikalar örgütleyici olarak katıldı. Ayrıca, eylemlerin yapıldığı eyaletlerde genel merkez düzeyinde eyleme destek vermeyen IG Metall, İnşaat İşçiler Sendikası (IG Bau), Gıda Sendikası (NGG) gibi sendikalar yerel düzeyde destek verdiler. Pek çok emekçi de sendikasının bayrağıyla eylemlerde yer aldı. Sol Parti, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) de eyaletler düzeyinde yapılan eylemlere katıldı.