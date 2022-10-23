"Altılı Masa’dan dört partiyle zaman zaman görüşüyoruz"

Cumhur İttifakı'nın yanı sıra kamuoyunda '6'lı Masa' olarak bilinen muhalif siyasi oluşumun dışında bir diğer ittifak olan Özgürlük ve Emek İttifakı içinde olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan yeni bir açıklama geldiği belirtildi.





Sancar'ın 6'lı Masa'da yer alan 4 parti ile zaman zaman görüşmelerde bulunduklarını ifade ettiği aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘altılı masa’dan dört partiyle zaman zaman görüştüklerini kaydederek, “Ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için öngördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘altılı masa’dan dört partiyle zaman zaman görüştüklerini kaydederek, “Ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için öngördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir” dedi.

Sancar, ortak aday konusunda mutabık kalmamaları durumunda kendi adaylarını çıkaracaklarını da yinelerken, amaçlarının ‘Türkiye’de gerçekten ağırlığı olan ve geleceği inşa etmeye toplumun önemli kesimlerini ikna edecek bir güç oluşturmak’ olduğunu anlattı.Sancar, Artı TV’de Kemal Avcı ve İsmet Demirdöven’in sorularını yanıtladı.Sancar, HDP’nin ‘altılı masa‘yla diyalog halinde olup olmadığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: “Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor. Zaten heyetlerimiz var, siyasi partiler ve STK’lerden sorumlu eş genel başkan yardımcıları ve eş sözcülerimiz var. Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için ön gördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir.”