Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray - Alanyaspor maçında 4 gol, 2 kırmızı kart /23 Ekim 2022 22:28

Galatasaray - Alanyaspor maçında 4 gol, 2 kırmızı kart

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor Nef Stadı'da karşı karşıya geldi.

SHABER3.COM

Galatasaray ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadı'da karşı karşıya geldi.

Galatasaray maçın henüz 11. dakikasında Mertens ile 1-0 öe geçti.

Sarı kırmızılılar 22. dakikada ise İcardi ile farkı ikiye çıkardı.

Maçın 31. dakikasında ise Sacha Boey kırmızı kart gördü.

İlk yarıyı Galatasaray 2-0 önde kapatan ekip oldu.

68. dakikada Alanyaspor Balkovec ile farklı bire indirdi: 2-1.

90+1. dakikada ise Mahcub ile bir gol daha bulan konuk ekip skora dengeyi getirdi: 2-2.

90+4. dakikada da Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart görünce sarı kırmızılılar oyunu 9 kişi olarak tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 18'e çıkartırken, Alanyaspor ise 13 puana yükseldi.


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