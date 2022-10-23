Galatasaray - Alanyaspor maçında 4 gol, 2 kırmızı kart

Galatasaray ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadı'da karşı karşıya geldi.
Galatasaray maçın henüz 11. dakikasında Mertens ile 1-0 öe geçti.
Sarı kırmızılılar 22. dakikada ise İcardi ile farkı ikiye çıkardı.
Maçın 31. dakikasında ise Sacha Boey kırmızı kart gördü.
İlk yarıyı Galatasaray 2-0 önde kapatan ekip oldu.
68. dakikada Alanyaspor Balkovec ile farklı bire indirdi: 2-1.
90+1. dakikada ise Mahcub ile bir gol daha bulan konuk ekip skora dengeyi getirdi: 2-2.
90+4. dakikada da Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart görünce sarı kırmızılılar oyunu 9 kişi olarak tamamladı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 18'e çıkartırken, Alanyaspor ise 13 puana yükseldi.
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