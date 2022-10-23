Galatasaray - Alanyaspor maçında 4 gol, 2 kırmızı kart

Galatasaray ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadı'da karşı karşıya geldi.





Galatasaray maçın henüz 11. dakikasında Mertens ile 1-0 öe geçti.





Sarı kırmızılılar 22. dakikada ise İcardi ile farkı ikiye çıkardı.





Maçın 31. dakikasında ise Sacha Boey kırmızı kart gördü.





İlk yarıyı Galatasaray 2-0 önde kapatan ekip oldu.





68. dakikada Alanyaspor Balkovec ile farklı bire indirdi: 2-1.





90+1. dakikada ise Mahcub ile bir gol daha bulan konuk ekip skora dengeyi getirdi: 2-2.





90+4. dakikada da Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart görünce sarı kırmızılılar oyunu 9 kişi olarak tamamladı.





Bu sonuçla Galatasaray puanını 18'e çıkartırken, Alanyaspor ise 13 puana yükseldi.











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