ABD’de beyin yiyen amip nedeniyle ölüm

Amerika'da nadir görülen bir amip nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.





İnsan beynini yiyen bir tür olan ve çok nadir görülen bir olay olduğu ifade edilen gelişmenin ABD'nin Las Vegas kentinde yaşandığı belirtildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD’nin Las Vegas kentinde yaşayan bir kişi, nadir görülen beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti. ABD’nin Las Vegas kentinde yaşayan bir kişi, nadir görülen beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzmanlar, bu ölüm sonrasında özellikle nehir, göl kenarında yaşayanlar açısından ‘panik’ değil ancak ‘dikkatli’ olmaları konusunda uyarı niteliğinde olması gerektiğini söyledi.Las Vegas kentinin sınırları içinde yer aldığı Nevada eyaletinin sağlık dairesi yetkilileri, adı ve yaşını açıklamadıkları gencin, 30 Eylül’de Mead Gölü’ne girdiğini ve orada organizmaya maruz kaldığını duyurdu.Beyin yiyen amip de denen ‘Naegleria fowleri’ göl, nehir ya da sıcak kaynak suları gibi ılık ve tatlı sularda yaşayan ölümcül bir amip türü. Bu tek hücreli organizma burun yoluyla vücuda giriyor. İnsandan insana bulaşmıyor.Epidemiyolog Brian Labus, ”Adı nedeniyle çok dikkat çekiyor ve ürkütüyor insanları. Çok çok nadir görülen bir hastalık. Paniğe gerek yok ama bilinçli olalım. Bu organizma, 25-46 derece sıcaklıktaki sularda olabiliyor” dedi.