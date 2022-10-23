Samanyolu Haber /Sağlık / ABD’de beyin yiyen amip nedeniyle ölüm /23 Ekim 2022 21:13

ABD’de beyin yiyen amip nedeniyle ölüm

Las Vegas kentinde yaşayan bir kişinin, nadir görülen beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Amerika'da nadir görülen bir amip nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İnsan beynini yiyen bir tür olan ve çok nadir görülen bir olay olduğu ifade edilen gelişmenin ABD'nin Las Vegas kentinde yaşandığı belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD’nin Las Vegas kentinde yaşayan bir kişi, nadir görülen beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzmanlar, bu ölüm sonrasında özellikle nehir, göl kenarında yaşayanlar açısından ‘panik’ değil ancak ‘dikkatli’ olmaları konusunda uyarı niteliğinde olması gerektiğini söyledi.

Las Vegas kentinin sınırları içinde yer aldığı Nevada eyaletinin sağlık dairesi yetkilileri, adı ve yaşını açıklamadıkları gencin, 30 Eylül’de Mead Gölü’ne girdiğini ve orada organizmaya maruz kaldığını duyurdu.

Beyin yiyen amip de denen ‘Naegleria fowleri’ göl, nehir ya da sıcak kaynak suları gibi ılık ve tatlı sularda yaşayan ölümcül bir amip türü. Bu tek hücreli organizma burun yoluyla vücuda giriyor. İnsandan insana bulaşmıyor.

Epidemiyolog Brian Labus, ”Adı nedeniyle çok dikkat çekiyor ve ürkütüyor insanları. Çok çok nadir görülen bir hastalık. Paniğe gerek yok ama bilinçli olalım. Bu organizma, 25-46 derece sıcaklıktaki sularda olabiliyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’de beyin yiyen amip nedeniyle ölüm Sonraki Haber >>

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

[Harun Tokak] Ar Damarı

[Harun Tokak] Ar Damarı

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Meksika'da tanker kazası

Meksika'da tanker kazası

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:01:44