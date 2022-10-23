Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody’s'ten İngiltere ile ilgili yeni not görünümü kararı /23 Ekim 2022 21:03

Moody’s'ten İngiltere ile ilgili yeni not görünümü kararı

Moody’s yönetiminin Britanya’nın kredi notunu ‘Aa3’ olarak teyit ederken, not görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Siyasal çalkantılarla birlikte ekonomik bir dar boğaz içinde de olan İngiltere ile ilgili uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yönetiminden yeni bir karar açıklandığı duyuruldu.

 diken.com.tr'de yer alan habere göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Britanya’nın kredi notunu ‘Aa3’ olarak teyit ederken, not görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Britanya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Britanya yerel para birimi ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun ‘Aa3’ olarak teyit edildiği, not görünümünün ise ‘durağan’dan ‘negatif’e çevrildiği bildirildi.

Britanya Merkez Bankası’nın (BoE) not görünümünün de ‘durağan’dan ‘negatif’e çevrildiği belirtilen açıklamada, negatif görünümün zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon karşısında artan politika belirsizliğinden kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin ise Britanya’nın zengin, rekabetçi ve çeşitli ekonomisi tarafından desteklenen ekonomik direncini yansıttığı kaydedildi.
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