Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan birkaç bin Türkiye vatandaşı gönderilecek /16 Mart 2020 13:27

Almanya'dan birkaç bin Türkiye vatandaşı gönderilecek

NTV'ye konuk olan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki Türklerin duruma ilişkin olarak, ''Birkaç bin Türk yarın uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek'' dedi.

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Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuş yasağı getirilen Almanya'dan, yarın, birkaç bin Türk'ün Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.

NTV'de konuşan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki Türklerin duruma ilişkin olarak, ''Birkaç bin Türk yarın uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek'' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'dan 14 Mart saat 8 itibariyle seyahatlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Daha sonra uçuş kısıtlaması getirilen ülkelerdeki Türk vatandaşlarının ülkeye dönüşü için 17 Mart'a kadar süre verilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadelerini 15 Mart'a çekmişti.
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