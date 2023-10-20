Almanya'dan Gazze'ye 50 milyon euroluk acil yardım

BM'den "acil insani ateşkes" çağrısı

Diğer yandan Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak bir basın toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmaların sonlandırılması için taraflara "derhal geçerli olacak insani ateşkes" çağrısında bulundu.