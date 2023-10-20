Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Gazze'ye 50 milyon euroluk acil yardım /20 Ekim 2023 07:36

Almanya'dan Gazze'ye 50 milyon euroluk acil yardım

Almanya, çatışmaların sürdüğü Gazze'de abluka altında yaşayan halka 50 milyon euro değerinde acil yardım yapılacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın abluka altında yaşayan Gazze halkına 50 milyon euro tutarında acil insani yardım yapacağını açıkladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile Perşembe günü yaptığı basın toplantısında konuşan Baerbock, bu meblağın Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve özellikle Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi uluslararası kuruluşların desteklenmesinde kullanılacağını duyurdu.

Baerbock, paranın "Hamas'ın bu terörist saldırısının aynı zamanda kurbanı da olan Filistinlileri" desteklemek için kullanılacağını söyledi. Almanya'nın özellikle sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine odaklandığını ifade eden Baerbock, "Gazze'ye sağlık ekipleri gönderebilmek ve özellikle ağır yaralı çocukların da tedavi edilebilmesi için imkanlar yaratmak üzere hazırlık yapıyoruz" dedi.

Baerbock ve Safadi ayrıca İsrail-Hamas çatışmalarına yönelik iki devletli çözüm ekseninde müzakereler yapılması çağrısında bulundular.

BM'den "acil insani ateşkes" çağrısı

Diğer yandan Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak bir basın toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmaların sonlandırılması için taraflara "derhal geçerli olacak insani ateşkes" çağrısında bulundu.

Şukri de Cumartesi günü Kahire'de düzenlenecek ve Guterres'in de katılmasının beklendiği Barış Zirvesi'nde "ateşkese varılması hedefiyle çatışmaların azaltılması" ve "insani yardım sevkiyatlarının sağlanması" konularında baskı yapacağını söyledi.

Guterres abluka altındaki Gazze Şeridi'ne "hızlı ve engelsiz insani erişimi" için çağrıda bulundu. "Gıda, su, ilaç ve akaryakıta şu anda ihtiyacımız var. Buna büyük ölçekte ve sürekli olarak ihtiyacımız var. Gerekli olan küçük bir operasyon değil" diyen Guterres, bunun insani yardım dağıtan kuruluşların yardımları Gazze Şeridi'ne sokabilmeleri ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtabilmeleri anlamına geldiğini ifade etti.

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye yönelik insani yardımlar için açılması konusunda Amerika Birleşik Devletler (ABD) ile anlaştığını açıklamış, ABD Başkanı Joe Biden da İlk etapta 20 yardım TIR’ının Mısır’dan Gazze’ye geçeceğini, ardından devamının gelebileceğini söylemişti. İsrail de blokaj uyguladığı yardım geçişlerine izin vereceğini duyurmuştu. Refah kapısı, Gazze Şeridi’ni İsrail dışında başka bir ülkeye bağlayan tek sınır kapısı.
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