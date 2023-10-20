ABD savaş gemisi, Kızıldeniz’in kuzeyinde 3 füze ve İHA vurdu

Pentagon, USS Carney savaş gemisinin Kızıldeniz’in kuzeyinde faaliyet gösterdiği esnada füzeler ve İHA’ları vurarak düşürdüğünü, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray, gönderilen gücün kullanımı konusunda herhangi bir “plan ya da niyet” olmadığını belirtse de, Amerikan ulusal çıkarları gerektirdiği takdirde Amerikan ordusuna ait varlıkların hazır konumda bekletilmesi amacını taşıdığı yorumu yapılıyor.

Pentagon, füze ve İHA’ların Yemen’den İran destekli Husi hareketi tarafından fırlatıldığını ve İsrail’deki hedeflere doğru hareket ediyor olabileceklerini belirtti.Washington, İsrail-Hamas savaşı sırasında bölgede gerilimin arttığı bir sırada İran’ın desteğini alan grupların faaliyetleri konusunda alarm seviyesini arttırmış durumda.Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu füzeler ve İHA’ların neyi hedef aldığı konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz ama Yemen’den fırlatılıp Kızıldeniz boyunca kuzeye doğru, potansiyel olarak İsrail’deki hedeflere doğru ilerliyorlardı” dedi.İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Amerikalı yetkili de, hedefin Amerikan savaş gemisi olarak görünmediğini söyledi.ABD son bir haftada Ortadoğu’ya, iki uçak gemisi, destek gemileri ve 2 bin deniz piyadesi dahil büyük miktarda donanma gücü gönderdi.ABD’nin Ortadoğu’da ayrıca, askerler, savaş uçakları ve savaş gemilerine evsahipliği yapan bir dizi üssü bulunuyor.