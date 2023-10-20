Biden, 'Hamas ve Putin'in kazanmasına izin veremeyiz' dedi

"Barıştan ve iki devletli çözümden vazgeçemeyiz"

ABD Başkanı, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı ve İsrail'in Gazze'yi hedef almasının ardından bölgeye ziyareti sırasında verdiği mesajları anlattı.

Başkan Joe Biden ABD'de televizyonların en çok izlendiği saatte yayınlanan konuşmasında, Ukrayna’nın ve İsrail’in başarılı olmasının sağlanmasının ABD’nin ulusal güvenliği için hayati önem taşıdığını söyledi.ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme sırasında Gazze'deki hastane patmlamasına ilişkin, ‘’Gördüklerime dayanarak söyleyebilirim ki (saldırıyı) diğer tarafın yaptığı görünüyor, sizin değil’’ dedi.Hamas'ın Filistinliler'i temsil etmediğini söyleyen Biden, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a ABD'nin Filistinliler'in kendi geleceğini tayin etme hakkına destek vermeye bağlı olduğunu söylediğini belirtti.Biden, "İsrail'de söylediğim gibi, ne kadar zor olsa da, barıştan vazgeçemeyiz. İki devletli çözümden vazgeçemeyiz. İsrail ve Filistinliler eşit şekilde güvenlik, onur ve barış içinde yaşamayı hak ediyor" dedi.ABD Başkanı, İsrail'in roketleri havada etkisiz hale getirmek için kullandığı Demir Kubbe savunma sisteminin "İsrail semalarını korumaya devam etmesinin" sağlanacağını belirtti.Biden, "Hamas ve Putin farklı tehditleri temsil ediyorlar ama şu yönleri ortak: İkisi de yanı başındaki bir demokrasiyi tamamen yok etmek istiyor" ifadelerini kullandı."Yalnızca barış içinde yaşamak isteyen masum Filistinliler'i görmezden gelemeyiz"ABD Başkanı Biden Gazze'deki Filistinli sivillere yardım iletilmesinin önemine de dikkat çekti, bölgedeki sivil halkın gıda, su ve ilaca ihtiyaç duyduğunu söyledi.Biden, "Yalnızca barış içinde yaşamak ve fırsata sahip olmak isteyen masum Filistinliler'in durumunu görmezden gelemeyiz" dedi."Tarihte bir dönüm noktasındayız. Bugün aldığımız kararlar önümüzdeki on yıllar boyunca geleceği belirleyecek" diyen Biden, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail'e yönelik saldırısında en az 32 ABD vatandaşının da katledildiğini söyledi.ABD Başkanı Biden, Hamas tarafından rehin tutulanların da ailelerine kavuşması için her yolu denediklerini belirtti.Biden hem İsrail hem de Ukrayna'ya askeri destek için Kongre'den bütçe talep ederken, bu iki ülkeye desteğin Amerika'nın ulusal güvenliği için önem taşıdığını vurguladı.Biden, “Bu çatışmaların çok uzakta gibi göründüğünü biliyorum. 'Bu Amerika için neden önemli?' diye sormak doğal. Tarih bize teröristlerin terör için, diktatörler de saldırganlıkları için bir bedel ödemediğinde, onların daha fazla kaos, ölüm ve yıkıma yol açtığını öğretti. Putin’in güç ve Ukrayna’nın kontrolü için iştahını durdurmazsak, kendisini Ukrayna ile sınırlı tutmayacaktır.” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Kongre'ye Ukrayna'nın da kendisini kesintisiz şekilde savunmasını sağlaması çağrısında bulundu.Biden Rusya'da ya da Rusya'ya karşı Amerikan askerlerinin savaşmasını istemediklerinin bir kez daha altını çizdi, "Müttefiklerimiz ve belki de en önemlisi düşmanlarımız ve rakiplerimiz izliyor. Putin'in Ukrayna'nın bağımsızlığını silmesine izin verirsek, çatışma ve kaos riski dünyanın başka yerlerine yayılabilir, Hint-Pasifik'e, Ortadoğu'ya, özellikle de Ortadoğu'ya" dedi.ABD Başkanı, "İran Rusya'yı, Hamas'ı ve bölgedeki diğer terör örgütlerini destekliyor" ifadelerini kullandı.