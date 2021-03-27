Almanya'dan korkutan açıklama: ‘Günlük vaka sayısı 100 bini bulabilir’

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması durumunda Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısını kullanmaya açık olduğunu ifade etti. Seibert, “EMA onayı, aşıyı Avrupa’daki aşılama kampanyalarında kullanma fırsatı sağlayacak ve bu durumda Almanya için de dikkate alınmaya değer olacaktır” dedi. Almanya Sağlık Bakanlığı, ülkede 188 bin 414 aktif vaka bulunduğunu ve bunlardan 3 bin 209’unun durumunun ciddi olduğunu açıkladı

