Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Sivas Katliamı sanığının iade talebine red /08 Eylül 2020 09:52

Almanya'dan Sivas Katliamı sanığının iade talebine red

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Sivas Katliamı davasının üç firari sanığından Murat Sonkur’un Almanya’dan iade edilmesi talebine olumsuz yanıt geldi.

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Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 23 Temmuz 2020’de gönderdiği notada, Sonkur’un iadesinin onaylanmasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmesi ihtimali bulunması nedeniyle mümkün olmadığı bildirildi. Söz konusu yanıt, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla mahkeme dosyasına girdi. 

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakil Bürosu Daire Başkanı Bayram Erdaş, Dışişleri Bakanlığı’na 27 Ağustos’ta “İvedi” notuyla bir yazı gönderdi. Almanya adli makamlarınca verilen kararın kesinleşip kesinleşmediği, kesinleşmediyse karara karşı gidilebilecek itiraz yolları hususunda bilgi verilmesi talep edilen yazıda, “Şayet karar kesinleşmişse anılan ret kararının Türkçe tercümelerinin bakanlığımıza iletilmesi hususunda gereğinin Dışişleri Bakanlığı’ndan arz ve talep ederim” denildi. 

Adalet Bakanlığı’nın yazısında, sanık Sonkur’un iadesinin talep edilmesine esas teşkil eden suçun “Anayasal Düzeni Zorla Bozmaya Kalkışmak” suçu olduğu ve muhteviyatında bir terör suçu olduğuna işaret edildi. İade talebinin reddedilmesinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen yazıda, “Söz konusu kararın, uluslararası sözleşme hükümleri ve terörizme karşı uluslararası işbirliği anlayışı ile bağdaşmadığı da aşikârdır” denildi. 

Yazıda, Sivas Katliamı’nın yapıldığı gün neler yaşandığı, hangi sloganların atıldığı, otelin nasıl yakıldığı, kaç kişinin öldüğü de ayrıntılarıyla yer aldı.  
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