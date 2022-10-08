Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın kuzeyinde demiryoluna sabotaj: Tren seferleri durdu /08 Ekim 2022 15:56

Almanya'nın kuzeyinde demiryoluna sabotaj: Tren seferleri durdu

Almanya’nın kuzeyinde kablo hatlarına düzenlenen sabotajdan dolayı tren seferlerinin durduğu bildirildi. Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn’dan yapılan açıklamada, trenlerin telsiz sisteminde yaşanan teknik sorun yüzünden ülkenin kuzeyinin büyük bölümünde seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

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Şirketin açıklamasında teknik soruna tren hatları için kritik önemde olan kablo hattına düzenlenen sabotajın neden olduğu belirtildi.

3,5 saatlik kesintiye neden olan sabotajla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamburg, Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden Kassel’e, Berlin’e ve Kuzey Ren Vestfalya’ya doğru şehirler arası tren seferlerinin yapılamadığı ifade edilen açıklamada, Berlin, Hannover ve Kuzey Ren Vestfalya arasındaki hızlı tren seferlerinin durdurulduğu, Berlin’den Amsterdam’a IC tipi trenlerle gerçekleştirilen seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada Aşağı Saksonya, Bremen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yerelde de seferlerde aksamalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
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