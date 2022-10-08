Prof. Görür: Güneş tutulması bardağı taşıran son damla olabilir

Güneş tutulmasıyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Naci Görür, 25 Ekim’de Türkiye’den de izlenebilecek Güneş tutulmasının deprem üzerinde etkisi olabileceğini söyledi.





17 Ağustos 1999 Depremi’nden önce gerçekleşen Güneş tutulmasını örnek veren Görür, şu bilgileri verdi; “Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir.”







