Samanyolu Haber /Gündem / Altı parti başkanı 12 Şubat’ta buluşacak /05 Şubat 2022 17:15

Altı parti başkanı 12 Şubat’ta buluşacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışması için altı partinin genel başkanlarının 12 Şubat’ta bir araya geleceğini söyledi.

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak gerçekleştirdiği basın toplantısında, CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle 12 Şubat’ta bir araya geleceğini açıkladı.

Öztrak açıklamasında, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için, Genel Başkanımızın daveti üzerine altı partinin genel başkanları, 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecekler.” dedi.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya bugün yayınlanan yazısında, altı partinin genel başkanlarının ilerideki günlerde buluşabileceğini ifade etmişti. Demirkaya yazısında, “Çalışma yemeğinde hem güncel sorunların değerlendirilmesi hem de önümüzdeki süreçte başta ittifak konusu olmak üzere muhalefetin nasıl bir yol izleyeceği konusunun ele alınması bekleniyor.” demişti. Ayrıca dört partiden temsilcilerin katılacağı ekonomi masasının kurulduğunu da belirtmişti.
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