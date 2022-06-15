Samanyolu Haber /Gündem / Altılı masa özel 'cumhurbaşkanı adaylığı' anketi yaptırıyor /15 Haziran 2022 10:52

Altılı masa özel 'cumhurbaşkanı adaylığı' anketi yaptırıyor

Altı muhalefet partisi, şirketlerden sadece altılı masa liderlerine sunulmak üzere anket istedi. Ankette altı partinin liderileri ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı ayrı ayrı anketler yapılacak. Liderler için yapılacak anketlerle altı partinin farklı zamanlarda yaptırdığı anketlerin karşılaştırılacağı ve buna göre bir yol haritası hazırlanacağı öne sürüldü.

SHABER3.COM

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan altılı masa, cumhurbaşkanı adaylığı için özel anket yaptıracak.

kisadalga.net'ten Mahmut Aydın'ın kulis haberine göre, cumhurbaşkanı seçimi için birden fazla şirketle anket anlaşması yapan altı parti, şirketlerden sadece 6’lı masa liderlerine sunulmak üzere anket istedi. Anketlerde sırasıyla 6 lider ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı yer alacak.

Sorular ise “Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kimi tercih edersiniz?” şeklinde olacak. Aynı sorular, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal için de ayrı ayrı yurttaşlara sorulacak.

Liderler için yapılacak anketlerle 6 partinin farklı zamanlarda yaptırdığı anketlerin karşılaştırılacağı ve buna göre bir yol haritası hazırlanacağı bildirildi.

Bu arada partilerin yaptırdığı bazı anketlerde Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun oranlarının birbirine yakın çıktığı, anketlerin bir bölümünde ise Kılıçdaroğlu’nun bir-iki puan önde göründüğü ifade ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altılı masa özel 'cumhurbaşkanı adaylığı' anketi... Sonraki Haber >>

Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı

Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı

Bir 'Özel Harekat' cinneti daha: Eşi ve kızını öldürüp intihar etti

Bir 'Özel Harekat' cinneti daha: Eşi ve kızını öldürüp intihar etti

Konya'da ucuz şeker izdihamı

Konya'da ucuz şeker izdihamı

Kendini ambulansa kilitledi

Kendini ambulansa kilitledi

Canını hiçe saydı, faciayı önledi

Canını hiçe saydı, faciayı önledi

Furkan Vakfı gönüllüsü 'çıplak arama'yı anlattı: "Savcının talimatı var

Furkan Vakfı gönüllüsü 'çıplak arama'yı anlattı:

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

“Bir tane çarpacaksın”

“Bir tane çarpacaksın”

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:51