Altılı masa özel 'cumhurbaşkanı adaylığı' anketi yaptırıyor

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan altılı masa, cumhurbaşkanı adaylığı için özel anket yaptıracak.





kisadalga.net'ten Mahmut Aydın'ın kulis haberine göre, cumhurbaşkanı seçimi için birden fazla şirketle anket anlaşması yapan altı parti, şirketlerden sadece 6’lı masa liderlerine sunulmak üzere anket istedi. Anketlerde sırasıyla 6 lider ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı yer alacak.





Sorular ise “Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kimi tercih edersiniz?” şeklinde olacak. Aynı sorular, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal için de ayrı ayrı yurttaşlara sorulacak.







Liderler için yapılacak anketlerle 6 partinin farklı zamanlarda yaptırdığı anketlerin karşılaştırılacağı ve buna göre bir yol haritası hazırlanacağı bildirildi.





Bu arada partilerin yaptırdığı bazı anketlerde Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun oranlarının birbirine yakın çıktığı, anketlerin bir bölümünde ise Kılıçdaroğlu’nun bir-iki puan önde göründüğü ifade ediliyor.